MUHU UUDISSED: Natusse kenasid uudissime

Ikka terit. Eks ta nõnna kipub olema, et suisel aal oo sii suare pial küll nõuke tuline rutt, et põle masu üöl ja pääval vahet mitte. Talve piaks siis ju neh ikka katsuma puhata ja muidugid oolega õppida koa. Sest ükskid tarkus, mis elus oo omale juure õpitud, põle ülearu mitte. Eluaegas ep tia, mis aegus ja kus kohtas sool midagid taris võib minna.

Neh, ja juu sellepärast oogid nüid kangest moodi läin Muhus just igaspool suri õpitubasid korralda. Nõmmesaadu Mare õpituad sial Piiri taaskasutuskeskuses akkavad seks voastaks otsa lõppema, täna õhta oo masu viimane, aga igaspuol mujal tuleb neid aga paljast juure.

Hellamoa külakeskuses õpetatse täna verimakkide tegemist. Et oo neljabe õhta ja Hellamoal, siis oo alguse aeg juba tiada ju – ikka kellu viiest. Ja Tiinale tuleks ette elista, kis tahtvad minna õppima, mesmuodi verimakkisid tihasse.

Ja lasteaa majas, sial kus oo nüid Muhumusteri salong, sial soab nüid kuni jõuluteni iga esmasbe miskit uut ja uhket tiha. Selle nädali alguses tehti prossa, tuleva esmasbe oo laanis tiha helkureid ja ületuleva esmasbe riidest südameid. Neh, kas põle ikka uhked mõtted, mis Muhu naeste pias sündivad. Ega muedu põleks üteldud mitte, et nie tüötuad ep sünni nõukstele inimestele, kis kartvad teravaid riistasid, neh nagut kiarid oo, ja kis kartvad nööpisid ja nõelu, või siis neh, sie kõege poisim asi – et kis kartvad uusi ideid ja mõttid. Aga kõik teesed piaksid nüid elistama Triinule 50 34 662 ja ennassid kirja andma. Sest põle ju kenamad jõulukingitust ilmas-moas kut sõuke, mis oo iseoma kätega valmis tehtud. Ja tuleva nädali lõppus, siis oo sii sie jõululaatade rall. Koolilapsed pidavad oma igavoastast laata riede, kuieteistmendal, ja suur Muhu jõululaat oo spordiallis järgmise omingu, seitsmeteistmendal.

Ja lõpetuseks nõuke kena uudis, et Liiva kirgu kukk oo kojo tagasi jõudn. “Kui see alles moas oln ja aa nõjal püsti seisn, oln see nii suur nagu vassikas,” olli ühekorra muistsel aal arvan Külasema Kingissepa Mihkel. Nüid võib siis kirgu juures uudista, kui suur see “vassikas” oo. Ja neh, Antsu-Matsi Innal oo ju puhtapuru õigus, ega selle kuke meister, Külasemast Leemeti Andrus, põleks mitte ossan arvata, et ta tüö eluilmal kunstimälestiseks soab. Aga nõnna oo läin. Ja sie kukk, kis oo kahel korral tulest läbi köin, korra Teise ilmasõja aegas ja teese korra kahessa voastad tagasi, kui kirgu kuurialune ää põles, oo nüid korda tehtud ja kojo tagasi tuodud. Olga taal nüid rahulik olemine.

Ja kenad jõulukuu jätku, kulla munuksed!