Perekond Rüütel pälvis Aadu Luukase missioonipreemia

Aadu Luukase missioonipreemia pälvisid president Arnold Rüütel ja tema abikaasa Ingrid Rüütel.

Preemiale esitati tänavu 56 kandidaati, kelle seast valis Aadu Luukase sihtasutuse nõukogu välja kuus nominenti. Lisaks Rüütlitele olid nominendid saarlasest suhtekorraldaja Meelis Kubits, koorijuht ja õppejõud Ants Üleoja, proosa- ja näitekirjanik, luuletaja ja tõlkija Arvo Vallikivi, päevakeskus täisealistele autistidele Autistika ning meeste tervise edendamisele pühendunud SA Leinatamme Fond.

Laureaati tunnustati 32 000 euroga. Ülejäänut viit nominenti tunnustati 6400-eurose preemiaga. Missioonipreemia antakse isikutele, kes on silma paistnud Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevuse edendamisel.

Ingrid Rüütel ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et ta ei ole kunagi mõelnud, et see on tema missioon otseselt, kuid kui mõelda, on selleks olnud uurida ja propageerida Eesti oma kultuuri. “Et me tänapäeva kiiresti muutuvas ja globaliseeruvas maailmas ei kaotaks oma nägu ja et me säilitaks oma rahvuse ja eriti säilitaks ka oma piirkondliku kultuuri erijooned,” lisas ta.

Rüütel tunnustas ka teisi nominente ja ütles, et erinevaid missioone, mida eesti rahvas vajab, on palju.