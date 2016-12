Reet Pull vs Kevin-Christian: kelle valivad televaatajad võitjaks? (VIDEO)

Täna kell 20.30 jõuab Kanal 2 ekraanile „Suure komöödiaõhtu“ finaal, kus võitja otsustab televaatajate hääletus. Tulises duellis lähevad vastamisi örn Saare naine Reet Pull ja üliaktiivne poisike Kevin-Christian.

Juss Haasma kehastatud Saare naine ja Tõnis Niinemetsa sõnakas lapspoliitik on need kaks allesjäänud naljategelast, kes tänases finaalis võitu püüdma lähevad. Üks ei suuda pudeliski paigal püsida, teine eelistab vastupidiselt niisama passida. Nii on televaatajatel võimalus valida kahe täiesti erineva karakteri vahel.

Finaalile kohaselt on oodata tuliseid sõnavõtte ja ohtralt üllatusi, aga ka lõbusaid videolugusid. Tänased päevakangelased kutsuvad televaatajad kaasa enda kodukanti ja annavad aru, kuidas nad oma päevi mööda saadavad. Kui Saaremaalt pärit Reet Pull viib televaataja Viidumäele ja tutvustab parimaid passimise kohti, siis Peetri koolis käiv Kevin-Christian võtab kaamerad hoopis endaga klassiruumi kaasa.

Ent kuigi finaalis lähevad televaatajate hääli püüdma vaid need kaks tegelast, siis publiku rõõmuks näeb taas ekraanil ka kõiki teisi komöödiategelasi. Samuti jõuavad viimast korda ekraanile sketšid, ülesanded ja kuulsad külalised.

Viimaseid on lõppsaates seekord eriti rohkearvuliselt, sest „Suure komöödiaõhtuga“ on käed löönud palavalt armastatud Kukerpillid ja Noorkuu.