Saarlased toetavad Pätsi kuju rajamist

President Arnold Rüütel oli üks esimesi, kes Konstantin Pätsi mälestusmärgi rajamiseks raha annetas.

Seitse seltsi ja mittetulundusühingut on pöördunud riigikogu juhatuse poole ettepanekuga rajada Tallinna Toompeale Kuberneri aeda monument Eesti riigi rajajale president Konstantin Pätsile.

Sõja jalust põgenenud saaarlaste pojana USA-s sündinud, kasvanud ja sealsetes pankades edukalt vastutavatel ametikohtadel töötanud Aavo Reinfeldt, Eesti Rahvuskomitee ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liige, tutvustas ausamba rajamise ideed novembris Eesti Rahvuskomitee juubelikonverentsil San Franciscos.

Esmaspäeval Saaremaal viibinud Reinfeldt ütles enne äralendu Tallinna, et San Francisco konverentsil osales ligi 200 eestlast nii USA-st kui ka teistest riikidest.

Eestluse oma südameasjaks võtnud Aavo Reinfeldt jagas Eestist kaasa võetud fotosid Konstantin Pätsist. Pildi tagaküljel on tekst “PRESIDENT KONSTANTIN PÄTS TOOMPEALE! Püstitame Sinuga koos Toompea lossi kõrvele mälestusmärgi Eesti riigi rajajale ja väljakuulutajale Konstantin Pätsile! Ta juhtis meie riiki kõige raskemal ajal – Vabadussõjas. Põlistame üheskoos Eesti Vabariigi sünnilugu selle 100. aastapäevaks!”.

Reinfeldt tundis heameelt, et seekordsel konverentsil oli noorte osakaal üsnagi suur. “Inimestel oli huvi suur. Kõik pildid võeti kaasa. Foto tagaküljel on ka arveldusarve number. Ma usun, et Ameerika eestlased toetavad ausamba rajamist,” rääkis Aavo Reinfeldt.

Raha Konstantin Pätsi ausamba püstitamiseks saab kanda arvelduskontole EE101010031568127222. Selgitus “Konstantin Pätsi mälestusmärk – auasi”.

Avatud on ka annetustetelefon. Annetada saab numbritel 90 01 918 (5 eurot) ja 90 01 920 (25 eurot).