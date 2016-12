Saarte Hääl alustab uut aastat parimas vormis

Kümme aastat saarlaste teenistuses olnud Saarte Hääle toimetus on ühes rütmis hingava organismina saanud julgemaks, küpsemaks ja tugevamaks.

Lüües Saarte Hääles töötavate inimeste parameetrid kokku ja arvutades neist keskmise, tuleb välja, et Saarte Hääl kui persoon on kõrgharitud aktiivne naine. Ta on 172 cm pikk ja kaalub keskmiselt umbkaudu 63 kg – ilmselgelt heas vormis.

Saarte Hääl on üldiselt brünett, kuid sekka viskab tugevalt blondi. Mõne halli juuksekarva leiab ka. Silmavärv on Saarte Häälel kassilikult roheline, ent siin pole midagi imestada – Saarte Hääl on suur kassilemb. Kokku on tal 11 kassi.

Saarte Hääl on ka ise tubli tööloom – üleüldist tööstaaži on tal 15 aastat. Haige on ta keskmiselt olnud vaid 1,6 päeva.

Sündinud on Saarte Hääl detsembris – täna ongi sünnipäev!

Saarte Hääle vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner tõdes, et inimesi, kes on olnud ühe ajalehe sünni juures on Eestis väga vähe.

“Meil on see õnn olnud ja ma usun, et Saarte Hääle tegijad hindavad seda kõrgelt,” sõnas Siiner. “See start oli pöörane ja seda vedas toona Kaie Rõõm-Laanet, keda võib pidada Saarte Hääle emaks.”

Siinerile meenutas kõnealune periood veidi taasiseseisvunud Eesti algusaastaid, kus kõik oli võimalik ja olukord muutus minutitega. Normaalne oli, kui hommikul alustatust oli õhtuks saanud midagi sootuks vastupidist planeeritule.

Kõige suurem rõõm on tal aga selle üle, et lugejad on Saarte Häält selle kümne aasta jooksul hoidnud ja elavad meile jätkuvalt kaasa. “Saarlased on üks uhke seltskond inimesi ning me vist oleme harjunud ujuma vastuvoolu ja tegema asju teistmoodi,” leidis ta. “Kuidas muidu seletada seda, et Saarte Hääle lugejanumbrid ja trükiarv jätkuvalt kasvavad ja seda situatsioonis, kus kõigil teistel numbrid vähenevad.”

Saarte Hääle “ema” Kaie Rõõm-Laanet märkis, et uue ajalehe loomine on tähendanud tohutut vastutuskoormat. “See tähendab 24 tundi tööd ööpäevas ja kümne aasta sees on ehk nädala jagu päevi, mil ei ole mõttega lehe juures,” tõdes ta.

Kui on aga piisavalt mõttekaaslasi, sealhulgas nii lehe töötajaid kui ka lugejaid, kes on valmis tundmatule ja riskantsele reisile kaasa minema, muutub võimatu asja tegemine võimalikuks. “Oleme lehega läbi käinud inimeluea mõistes vähemalt 25 aastat. Oli õnnelik beebiiga, kus iga järgmine samm oli ime, isegi puberteet on möödas – nüüd on tegemist intelligentse inimesega, kes on ka kõrghariduse kätte saanud,” arutles Rõõm-Laanet.

Lugejad on aga kõik need aastad olnud tema hinnangul arusaajad, hoolivad ja toetavad. “Ja kui kolleegid ei oleks oma hinge sellesse lehte pannud, siis seda lehte ilmselgelt ei oleks,” leidis ta. Saarte Häälele soovis Rõõm-Laanet uudishimu, uudishimu ja veel kord uudishimu. Lugejatele aga võimalust veeta Saarte Häälega veel kümneid aastaid.