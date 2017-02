Sahkerdamine viis pinksitreener Usina lahtilaskmiseni (18)

Kuressaare gümnaasiumi huvikooli Inspira lauatennisetreeningute juhendaja Gunnar Usin vahetatakse välja, kuna ta küsis lapsevanematelt tagantjärele treeningute eest raha isiklikule kontole.

“Juhtum oli, selgitused asjaosalistelt olemas, lapsevanemate ees vabandatud, otsused tehtud, olukord lahendatud. Lauatenniseringid saavad uue juhendaja,” kinnitas Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis.

Lapsevanem Mari (õige nimi toimetusele teada) jaoks sai lugu alguse maikuus, mil Gunnar Usin talle esimest korda helistas. Usin teatas Marile, et Mari laps on trennis käinud ning oleks õiglane, kui Mari talle selle eest maksaks. “Seda “õiglast” toonitas ta kogu aeg,” meenutas Mari ja lisas, et kuna oli hooaja lõpp, siis pani Usin ette Inspirat maksmisesse mitte segada.

Mari oli kõnest jahmunud ja uuris poja käest, kas ta on trennis käinud. Tuli välja, et oli küll, kuid Usin olla teda sinna ise kutsunud ja öelnud, et see on n-ö prooviks ja tasuta. Seetõttu otsustas Mari mitte maksta ja kuna suvi tuli peale, unustas loo ära.

Saatis oma kontonumbri

Novembri lõpus tuli Marile aga uus kõne. “Usin ütles, et minu laps käib tema trennis ja mina pole teda registreerinud ja et tema tahab selliseid summasid,” andis Mari vestluse sisu edasi. Juttu oli siis juba kolmest sügiskuust. Lisaks saatis Usin Marile SMS-i, kus oli kirjas isikliku pangakonto number ja summa 50 eurot, ja teisegi sõnumi, kus väljendas nördimust, et Mari temaga ühendust võtnud pole.

Mari oli taas äärmiselt üllatunud. Poeg oli talle küll öelnud, et käib mõnikord pärast tunde pinksi mängimas, kuid mingist trennist pole kunagi juttu olnud. «See on minu viga. Ma oleks pidanud uurima, kus ta seda täpselt mängib,” tõdes Mari. Nii hakkaski Mari kahtlema, et võib-olla on ta tõesti Usinale võlgu.

Usin oli Marile aga toonitanud, et Mari laps on ainuke, kes pole huvihariduse registris kirjas. “Mõtlesin kodus, et kas neid võib veel olla, ja siis mul tuli üks poiss pähe. Otsisin ta vanema kontakti ja oligi täpselt sama lugu,” rääkis Mari.

Nimelt oli talle kahtlane tundunud, et trennis, kus registri järgi käib kuus last, ei panda ühte kolme kuu jooksul lihtsalt tähele. “See tundus kuidagi sissejuurdunud skeem olevat,” märkis Mari. Eriti häiritud oli Mari asjaolust, et Usin küsis temalt kõne käigus, kas tal pole siis seda raha maksta. “See näitab tema jultumust,” nentis Mari.

Gunnar Usina sõnul liitusid kaks 4. klassi poissi treeningutega maikuus. Usin ei palunud, et neid registreeritaks, kuna tava kohaselt antakse lastele aega otsustada, kas nad üldse hakkavad trennis käima, aga hooaja lõpp oli sisuliselt käes.

“Läksin juhendajana selle grupiga edasi sügisel ja need kaks last tulid muidugi uuesti trenni,” rääkis Usin. Ühel neist olla aga vahepeal käsi kipsis olnud ja seetõttu käisid mõlemad poisid mõnda aega trennis pisteliselt. “Kui kips ära võeti, hakkasid nad novembris taas stabiilselt trennis käima,” selgitas ta. Seepeale võttiski Usin kahe poisi vanematega ühendust.

“Üks ütles, et ta isegi ei tea, et tema laps trennis käib, mis on üsnagi arusaamatu,” tõdes Usin. Mingit probleemi tema sõnul aga ei tekkinud ja vanemad lubasid lapsed registreerida.

Jutuajamise käigus oli aga üles kerkinud küsimus, mis saab varasematest kuudest. “Toonitasin, et kui peate ebavajalikuks või ei ole võimalik maksta, siis mul ei ole õigust raha tagantjärele nõuda,» nentis Usin. Siiski oli ta kompromissina ette pannud, et vanemad võiksid maksta ca 40 protsenti summast, mis muidu oleks tulnud nelja kuu eest tasuda. Üks kuu maksab 28 eurot ja treeningud toimuvad kaks korda nädalas.

Rahajutt oli viga

Treener toonitas, et tema südametunnistus on puhas, kuid tõdes siiski, et tema viga seisnes selles, et ta üldse rahast juttu tegi, ja selles, et ta varem tähele ei pannud, et poisid pole registreeritud. Üldiselt leidis Usin, et tegu oli kommunikatsiooniprobleemiga ja lapsevanemad keerasid vindi üle.

Treeningutega kavatseb Usin jätkata Kuressaare lauatenniseklubi Tops rendipinnal. “Mina seda raha pärast ei tee,” kinnitas Usin, viidates, et oluline on see, et ala maakonnas välja ei sureks.

KG huvikooli Inspira juhataja Inge Jalakas ütles, et temani jõudsid tõestuseks pildid Usina lapsevanematele saadetud sõnumitest, milles ta raha küsis. “Kindel on see, et teenuse pakkujal puudub õigus lapsevanematelt, kelle laps ei ole huviharidusregistri nimekirjas, omavoliliselt õppemaksu oma kontole küsida. Inspira tasulise ringi õppemaksu arve saab lapsevanemale esitada ainult linnavalitsus,” lisas ta.

Inspira lauatennise algajate grupis on hetkel õpilasi kaks ja edasijõudnute grupis viis.