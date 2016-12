JUHTKIRI: Päkapikke ei ole olemas!

See on väide, mis kuidagi ei päde – vaata kust otsast tahes. Loomulikult on olemas ja see pole üldse mitte lapseliku uskumise ja naiivsuse küsimus. Väide päkapikkude mitteeksisteerimisest on tegelikult sama totter, kui kahtlemine jõuluvana olemasolus.

Nii päkapikkude kui ka jõuluvana tõelisust pole vaja isegi tõestada. Igal aastal ahju või kapi külge riputatavad sokid või aknalaual resideerivad sussid, kuhu hommikuks ilmuvad maiustused, ning jõuluõhtul kuuse alla nagu võluväel tekkiv kingikott kõnelevad ise enda eest. See on sama iseenesestmõistetav nagu päikesetõus või vee ringkäik looduses.

Kui miljardid inimesed kogu maailmas usuvad pilve peal elavasse halli habemega taati või suisa millessegi või kellessegi, kel puudub igasugune nägu ja kuju, siis ei ole võimalik väita, et päkapikke pole olemas. Ehk teisisõnu öeldes ja kodumaiseid poliitikavaatlejaid parafraseerides – kui päkapikke ei ole olemas, siis tuleb need välja mõelda. Vastasel juhul oleks elu normaalne tasakaal paigast ära ja aastaaegade harjumuspärane vaheldumine ammu lõppenud.