Kihelkonnale seikluspark

Traditsioonilises Kihelkonna advendikohvikus kogutakse tänavu raha, et teha algust seikluspargi rajamisega kooli kõrvale.

“Sel aastal kogutud summa eest soovime osta ämblikuvõrku meenutava ronimisatraktsiooni,” selgitas heategevusüritust korraldava kooli hoolekogu esimees Mare Kurvits.

Juba 11. korda toimuva advendikohviku kontserdil laulab Triin-Eliise Süld, keda saadab klaveril Liisa Hiob. Samuti esinevad Kihelkonna kooli õpilased ja lasteaialapsed, kes näitavad, kuidas nad oskavad kasutada mulluses advendikohvikus kogutud toetuse eest ostetud pille. Kuressaarest tulevad külla huvikooli Inspira tantsijad. Põnevust lisab loterii.

Õige aeg on mõelda jõulukingitustele, mistõttu on advendikohviku laadale kauplema oodatud kohalikud käsitöötegijad ja väiketootjad. Traditsiooniliselt müüvad laadal omameisterdatud jõulukaarte kooliõpilased, kes tänavu on müügiks küpsetanud ka piparkooke. “Hoolekogu poolt on kohvikumenüüs supp ja pirukad, kuid nagu ikka, ootame heategevusmüüki ka isetehtud hõrgutisi,” kutsus Kurvits üles küpsetisi tooma.

Advendikohvik avab uksed pühapäeval, 11. detsembril kell 11, kontsert algab kell 12.30.

Liise Kallas