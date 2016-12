Kõik lasteaia kavandid vastasid tingimustele

Linnavalitsus kvalifitseeris kõik riigihanke “Kuressaare Pargi Lasteaia arhitektuurivõistlus” 12 pakkujat ning nende pakkumised tunnistati ideekonkursi kutses ja hankedokumentides esitatud tingimustele vastavaks.

Pakkujad esinevad märgusõnade all “Maagia I”, “Liblikas”, “Origami”, “Õisik”, “Röövik”, “Paat”, “Maagia II”, “Puuluu rahvas”, “Liblikapolka”, “Kas pardid räägivad?”, “Rahulik” ja “Alma”.

Arhitektuurivõistluse žürii pidas esimese koosoleku kolmapäeval Tallinnas. Abilinnapea Tiia Leppiku sõnul saab kõigi kaheteistkümne kavandi kohta öelda, et tase on üldiselt kõrge ja konkurents suhteliselt tugev. „Paistis silma, et mõned tööd olid eriti põhjalikult läbi mõeldud ja ka läbi töötatud. Mõnevõrra üllatav oli, et ideekavandite hulgas on ka esmapilgul vormilt sarnaseid töid,“ rääkis ta Saarte Häälele.

Žürii annab välja I-III koha ja ühe ergutuspreemia ning tulemused avalikustatakse järgmisel neljapäeval, 15. detsembril kell 12 Kuressaare raekojas. Parimate ideekavandite märgusõnad avaldatakse juba varem Eesti Arhitektide Liidu kodulehel.

Võistlusega otsitakse tänapäevast arhitektuurset lahendust, mis toetaks ja väärtustaks vanalinnas asuvat Kuressaare vanimat lasteaeda ning mille alusel Pargi lasteaed aastatel 2017–2018 rekonstrueerida. Konkursi auhinnafondi suurus on 14 000 eurot.

Parima ideekavandi autori(te)ga sõlmitakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankeleping lasteaia eel- ja põhiprojekti koostamiseks. Projekteerimistööde ja autorijärelevalve eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 80 000 eurot.