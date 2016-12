Kuivastu teel taastub piirkiirus

Ajutine teekattemärgistus võimaldab rekonstrueerimise lõpusirgel oleval Kuivastu maantee Upa–Masa lõigul täna õhtust taastada harjumuspärase piirkiiruse 90 km/h.

Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus (pildil) ütles, et teelõigu uuendamine on rõhuvas enamuses lõppenud, kuid ilmastiku vingepusside tõttu on tööd veninud ja objekt, mis mahtude poolest võinuks valmida kolme kuuga, ei ole päris valmis ka selle kuu lõpus kättejõudvaks lõpptähtajaks. Vaegtöödena jäävad kevadesse teekatte lõplik märgistamine ja ilmselt ka osa haljastustöid.