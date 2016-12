Kuuski saab linnas müüa seitsmes kohas

Kuressaare linnavalitsus kinnitas jõulukuuskede müügikohad linna omandis olevates avalikes kohtades.

Alates 9. detsembrist saab jõulukuuski müüa Kuressaare turul (Tallinna tn 5), J. Smuuli tn 11 esises skeitpargis, Tuulte Roosi elamurajoonis Ranna tn 36 maja juures, August Kitzbergi tänava bussiparklas, Tallinna tn 4 esisel platsil, Kaare tn ja Pihtla tee nurgal ning Tallinna tn 83.

Müügiõiguse saamiseks tuleb linnavalitsusele avaldus esitada ja müüjal peab olema dokument kuuskede päritolu kohta (nt üleandmise-vastuvõtmise akt, väljavõte kinnisturaamatust vm). Jõulukuuskede müügikohtade kasutamist koordineerib linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold, kes väljastab müügiloa.

Linnavalitsus juhib tähelepanu, et tegu on kohtadega, kus soovijad võivad jõulukuuski müüa, samas ei tähenda see, et neid kõigis loetletud kohtades ka müüma hakatakse. Lisaks võib jõulukuuski müüa eramaal, näiteks kaubanduskeskuste parklates, ja selleks pole linnavalitsuse luba vaja.