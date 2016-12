Omniva juht: pakid ja kirjad jõuavad jõuluks kohale

Riigiettevõttes Omniva võetakse päkapiku- ja jõuluvanaametit väga tõsiselt, postiljonide taha kinkide kohalejõudmine jääda ei tohiks.

AS-i Eesti Post juhatuse esimees Aavo Kärmas tutvustas eile Muhus Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse koosolekul lähemalt riigiettevõtte tegevuse tagamaid ja peatus ka postiseaduse muutmise teemal. Saarte Häälele ütles Kärmas, et kohalikud omavalitsused on Eesti Posti ehk Omniva ühed tähtsamad partnerid, kui rääkida postiteenustest. Seega on oluline rääkida sellest, kust me tuleme, mis on tulevik ja miks me teeme asju just nii, selgitas Kärmas ja lisas, et praeguseks on külastatud 13 maakonda.

Muu hulgas olid teemaks Omniva pakiautomaadid, mida Saare maakonnas on praegu kolm, üle Eesti aga 124. Kärmas märkis, et hetkel konkreetset plaani Saaremaal pakiautomaatide arvu suurendada ei ole. Ta lisas aga, et üha enam pöörduvad kohalikud omavalitsused ise Omniva poole pakiautomaadi sooviga. Olemas on ka koostöömudel, mille kohaselt katavad pakiautomaadiga kaasnevad kulud Omniva ja omavalitsus koos.

“Pakimahtude kasvades omavalitsuse kulud langevad ja võivad lõpuks nulli jõuda,” ütles Kärmas. Ta lisas siiski, et n-ö avalikku hinnakirja Omnival ei ole ja vastavad läbirääkimised toimuvad iga omavalitsusega eraldi. Senine trend näitab, et paikades, kuhu pakiautomaat on pandud, on pakimahud hakanud kasvama.

Kümme aastat tagasi alguse saanud postipunktide avamist peab Kärmas õnnestunud projektiks. Saare maakonnas on postipunkte 12. “Oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet klientidelt just selles osas, et poodides või raamatukogudes olevad postipunktid on kauem lahti kui postkontorid nii kellaajaliselt kui ka päevade arvu mõttes,” rääkis Kärmas. Arengukohta näeb Kärmas postiteenuse osutamise protseduuride kiiruse osas ja tuleval aastal plaanitaksegi selles osas samm edasi astuda. “Vähendame seda aega oluliselt,” kinnitas Kärmas. Uuendus on seotud IT-süsteemide arendamisega.

Jõulud jõudsid postiteenuse seisukohalt kätte paar nädalat tagasi. Kärmase sõnul tajutakse Omnivas vastutuse suurust. “Hoiak ja suhtumine on selline, et jõuludeks on kõik saadetised kätte toimetatud,” lubas ta ja lisas, et kindlasti ei soovi Omniva seda, et keegi nende tõttu kingist ilma jääks. Jõulude eel suurenevate töömahtude tõttu võetakse ka lisatööjõudu.

Paljud pakid tulevad aga välismaalt ja seetõttu on Kärmase sõnul inimestele soovitatud need juba varakult ära tellida. «Harukordsed pole juhtumid, kus välismaal on postiettevõttes streik enne jõule,» tõdes ta. Need saadetised, mis Omnivani jõuavad, tuuakse aga 23. detsembriks kohale.

Arvudest rääkides märkis Kärmas, et kirja saatmise kõrgaeg Eestis oli 2006. aastal, mil saadeti 66 miljonit kirja. Eelmisel aastal oli sama näitaja 14 miljonit. Ajalehtede ja reklaamivedu on Kärmase sõnul olnud stabiilne, tõusvas trendis on pakkide saatmine.

Nüüdisaegse postiteenuse puhul väärib märkimist asjaolu, et kõik kirjad ja pakid, mis Eestis punktist a punkti b saadetakse, lähevad Tallinnast läbi. Isegi Kuressaarest Kuressaarde saadetud kiri jõuab pealinna, kus masin läkitused sorteerib. Niisugune süsteem on toiminud viimased kaheksa aastat.

Saare maakonnas on Omnival töötajaid 57.