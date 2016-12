Saare Selveris tossas

Eile Saare Selveris sisseoste teinud inimesed pidid ühel hetkel üheskoos väljapääsu poole sööstma, sest ruumis hakkas levima tossu ja vingu. Päästekeskusse pole juhtunust teatatud.

Poes viibinud Aili rääkis Saarte Häälele, et oli just oma korvi asju täis laadinud, kui alarm tööle hakkas. “Kõik olid rahulikult, pole sellest suurt välja teinudki. Mõtlesin, et lähen maksan kiiresti oma asjad ära enne, kui keegi peaks mind välja kamandama. Paraku sai veel üks inimene enne mind oma asjad makstud ning siis ütles müüja, et nüüd oleks aeg väljapääsu poole sammuda.”

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et päästeamet pole Saare Selverisse väljakutset saanud. Poes viibinud Aili sõnul olid inimestele andnud korralduse poest lahkuda rohelisse vormi riietatud inimesed ning sooja toidu osakonna ette oli tõmmatud hall kardin. “Võib arvata, et mingi grill või ahi hakkas suitsema,” arvas Aili.

Inimeste seas õnneks paanikat ei tekkinud ning need, kes olid sunnitud poest kaubata lahkuma, suundusid sisseoste tegema järgmisse supermarketisse.