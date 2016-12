TÄISMAHUS: Mida toob aasta 2017? Edda Pauksoni horoskoop

On oodata küllaltki rasket, keerulist ja ootamatusi täis aastat. Et veidigi oma elu sujuvamaks muuta, tuleks rohkem pühenduda oma isiklikule elule.

Kuna õnne ja külluse planeet Jupiter liigub Kaalude märgis, siis tuleks ära kasutada Jupiteri pakutav positiivse mõjuga energia. Kuna Kaalud on ilu, harmoonia ja suhtlemise märk, siis ümbritsege end kõige ilusaga, täiendage oma garderoobi, muutke oma imagot, üllatage oma partnerit millegi ilusaga, tegelege kodu ja lastega, võtke osa kultuuriüritustest.

Suurepärane aasta oma sassiläinud suhete klaarimiseks ja ka uute suhete loomiseks. Selle aasta märksõna võiks olla armastus. Kui oskate rohkem pühenduda oma elu huvitavamaks muutmisele, siis suudate ära hoida palju raskusi ja pahandusi, mida kipub sel aastal aeg-ajalt tooma tõsise ja kriitilise mõjuga Saturni positsioon.

Et elu veelgi sujuvamaks ja lihtsamaks muuta, soovitan jälgida ka igapäevaseid soovitusi ja hoiatusi Astroloogilises Abimehes 2017.

Kui järgnev aastaprognoos tundub teile veidi lühike ja tahate aasta iseloomustusse põhjalikumalt süüvida, siis lööge lahti Abimees lk 164, kus on antud põhjalik prognoos perioodide ja eluvaldkondade kaupa kõigi päikesemärkide esindajatele.

Miks mitte läbi lugeda ka Punase Kuke aasta kirjeldust leheküljel 186. Punane värv lisab teie ellu nii vaimset kui ka füüsilist energiat. Punase Kuke aasta algab 28. jaanuaril kell 2.08.

Edda Paukson

JÄÄR

Tänavu ei suju Jäära töö ja karjäär sugugi tõrgeteta. Nagu ikka Jäärad, käitute ka teie tänavu mõtlematult, võite isegi vastu võtta suuri otsuseid ilma kellegagi nõu pidamata. Satute kergesti konflikti, eriti tööandjaga, võimalik, et lööte ukse pauguga kinni ning alles siis avastate, et uut tööd polegi nii lihtne leida. Võib-olla peaksite oma elu muutmiseks hoopis uue eriala peale mõtlema? Sobilikum aeg selleks on kevad. Töösuhetes on löögi all rohkem need Jäärad, kes on sündinud märtsikuus. Aprillis sündinud Jääradel sujub karjäär ja töö teistest veidi paremini.

Rahaga saab Jäär huvitaval kombel hakkama. Olete kokkuhoidlik ja õpite rasketest oludest palju. Märtsis-aprillis olge ettevaatlik, sest võite teha mõtlematuid kulutusi. Võib juhtuda, et mingitel perioodidel tuleb raha teie juurde naiste kaudu, õigemini nende kaasabil.

Lähisuhted on Jääradel südamlikud. Aasta märksõnad on armastus, teineteisemõistmine ja hoolivus. Pärast tüli partneriga järgneb kirglik leppimine. Väga tõenäoliselt suudate mõne vinduma jäänud suhte viisakalt ära lõpetada. Samal ajal on Jäär ääretult armastusväärne ja tema lähisuhted on eriliselt kuumad. Sarnane periood oli Jääradel ka 12 aastat tagasi, kuid praegu prognoosivad tähed veelgi paremat aega: Uraan liigub Jäära märgis, seetõttu oskate oma partnerile olla ääretult põnev kaaslane.

Aprillikuus sündinud Jäärad võivad armuda ja uue suhte luua, eriti kui nad on üksikud ja nende süda on vaba. Jäär oskab erakordselt hästi teha oma partneriga koostööd ükskõik millises eluvaldkonnas.

Jäära kodune elu kulgeb stabiilses rütmis ja ka vanematega suhtlete senisest sagedamini.

Lastega suhtlete parasjagu, nii palju kui aeg võimaldab ja teil tahtmist on. Eriti suvel, juulis ja augustis, kus te leiate, et olete laste ees ajaliselt “võlgu”.

Tervis peab vastu, kuigi vererõhk võib kõikuda. Võib esineda närvidest tingitud kõhuvalusid, seega hoiduge stressist ja ülepingest. Kuigi Jäär seda teha ei taha, tuleks siiski vähemalt kord aastas käia arstlikus kontrollis, vähemasti saab hing rahu.

SÕNN

Töö osas suuri muudatusi ette näha pole. Kui tõesti elumuutust plaanite, mõtlete ka töökohavahetuse hoolikalt läbi. Isegi kui jääte tööta, leiab uus töö teid ise üles! Ka töötasu üle pole põhjust nuriseda.

Sõnnid oskavad rahaga ringi käia, kuid sel aastal peavad nad aprilli lõpus ja mais kulutustega ettevaatlikud olema. Sel perioodil võite teha veidi rutakaid otsuseid ja pärast kahetseda. Kõige parem aeg raha ligitõmbamiseks ja säästude kogumiseks on juuni. Tavaliselt te lotot ei mängi, kuid sel kuul tasuks seda proovida. Seda rohkem te oma hüvanguks kulutada saate.

Sõnn ei käi ju tööl raha pärast, vaid tal on raha tarvis selleks, et ilusat elu nautida.

Teie isiklikud suhted kulgevad rahulikus rütmis. Veidi aktiivsemad ja ka emotsionaalsemad on Sõnnid sügisel, eriti septembrikuus. Sel ajal võite koos partneriga midagi erilist ette võtta. Oktoobris olete ääretult meeldiv kaaslane ja romantilises meeleolus. Kui teil kaaslast pole, siis on just sügis hea aeg oma armuellu värskust tuua, eriti aprillis sündinud Sõnnidel.

Vanematega läbisaamine on suurepärane, vajadusel abistate üksteist. Võimalik, et ka Sõnn ise abistab võimalusel oma vanemaid ja lapsi, aga ainult siis, kui ta on kindel, kuhu raha läheb ja kas seda ikka tõesti vajatakse.

Inimesena olete südamlik ja avatud, aktiivsem suhtleja olete juunikuus. Teie jaoks on see iseenesest mõistetav, et võtate ette mõne ühise reisi või korraldate kokkutulekuid. Suvel avaldate soovi sugulastega perepäeva pidada või lihtsalt rõõmu pärast kokku saada.

Kui Sõnni tõepoolest kimbutab krooniline haigus, siis tänavu on erakordselt hea aeg sellest vabaneda – igasugune ravi annab suurepäraseid tulemusi. Võimalik, et leiate endale mõne tervisespordiala, mida mõnuga harrastama asute.

KAKSIKUD

Tööl on sekeldusi, sageli esineb möödarääkimisi, konfliktid tekivad pisiasjadest. Praktiliste tööülesannetega kipute mõnikord jänni jääma. Edukaks kujuneb aasta loomeinimestele ja võib-olla saate tüütuks muutunud töökohustustest üle just veidikese loomingulise särtsu lisamisega.

Olenemata ametist juurdlete siiski, kas oleks aeg muuta eluala või töökohta – mõttes mõlgub plaan leida senisest tasuvam ja ka huvitavam amet. Kui soovite karjääritõusu, peate päris tugevalt pingutama. Pingutamiseks on soodsad ajad veebruari lõpp ja märts, eesmärgini jõudmine nõuab aga kiiret tegutsemist. Hea aeg eneseteostuseks on ka aprillis.

Kaksikud koguvad sel aastal raha ja see on nende jaoks eesmärk omaette. Teie soovunelm on kinnisvaratehing, kuid need õnnestuvad ainult neil Kaksikutel, kes on sündinud mai lõpus. Juuni-Kaksikutel ei suju need asjad sugugi nii hästi. Aktsiatest pole mõtet rääkida, selle peale te sel aastal välja ei lähe. Teie sisetunne ütleb, et rahaga tasub olla väga ettevaatlik.

Lähisuhetes kipute olema jahedavõitu, teile võib isegi tunduda, et kooselu on karile jooksnud. Kuna Saturn liigub teie partnerluse majas, siis võib jääda ekslik tunne, et kooselu on vaid puhas formaalsus ja püsib vaid harjumusel. Teile tundub, et partner on teie vastu külm ja seetõttu teete talle pidevalt etteheiteid. Ettevaatust! Ärge lõpetage vana suhet, pigem proovige asja parandada. Suhete lappimiseks on eriliselt hea aeg november ja detsember.

Oma kodus te suuri muudatusi ette ei võta, isegi kui olete uuenduskuuri pikalt plaaninud ja materjalegi varunud. Hoopis rohkem tahate sõprade ja ka oma lastega toredat aega veeta. Need on sisukad ajaveetmised – kultuuriüritused, eksootilised reisid, mingil moel ka sportimine. Oma energia suunategi sel aastal kõige rohkem lastele. See valmistab teile rõõmu ja las nii ollagi!

Sel aastal peaksite kindlasti oma tervist kontrollida laskma, isegi kui teil end selleks sundida tuleb. Oktoobrist detsembrini on parim aeg loperdama kippuv tervis korda saada. Sel ajal on ka kõik operatsioonihaavad kiired paranema. Kaksikute märgi esindajal võib sel aastal tulla mõni operatsioonike, mis õnneks läheb hästi.

VÄHK

Teid häirivad ootamatud situatsioonid, samal ajal ei tea te ka ise päris täpselt, mida tahate. Võimalik, et paljud Vähid vahetavad töökohta, kusjuures see toimub väga kiiresti. Olete sellest ise üllatunud ja teie pereliikmedki imestavad. Kaaluge töövahetus hoolega läbi, sest mõnelgi juhul ei pruugi see olla õigustatud. Samas võib mõni ootamatu pakkumine luua tunde, et käes on aeg eneseteostuseks.

Pidage meeles vana head tõde: ärge sülitage vanasse kaevu enne, kui uus ei terendu silmapiiril.

Konfliktid on vältimatud ja seetõttu on parem, kui teete sel aastal vähem muudatusi. Kasuks tuleb see, kui korraldate tööelu nii, et saate vahepeal piisavalt puhata.

Vähk soovib majanduslikku kindlust – et rahakotis oleks piisavalt krõbisevat ja säästuarvelegi koguneks üht-teist. Tänavu ei tule teil raha kogumisest suurt midagi välja, sest teid võivad tabada kulutamissööstud. Olge eriti tähelepanelik suvel. Teistel aegadel püüate raha juurde saada kust vähegi võimalik, samal ajal olete kitsi – nii oma pere ja kaaslaste kui ka iseenda suhtes. Kinnisvaratehinguid pole tänavu palju loota, kuid kui need päevakorda tulevad, siis on need teile väga edukad. Suudate nii tehinguid planeerida kui ka rahapaigutused hästi läbi mõelda. Kõik ülejäänud tehingud, isegi argipäevased ostud, tekitavad soovi koonerdada. Kõige soodsam aeg tehingute jaoks on aasta viimased kuud.

Suhetes kipute olema autoritaarne. Tegutsete isepäiselt nii, nagu paremaks peate ning konfliktid on kiired tulema. Raskemad ajad on aasta esimesel poolel, aastalõpp aga hea aeg suhete klaarimiseks. Püüdke meeles pidada, et enamasti on võimalik leida kompromiss, küsimus on vaid heas tahtes. Asja teeb raskemaks, et te ise olete kergelt solvuv ja armukade. Sügise poole seisud paranevad, olete romantilises meeleolus ja viite armsama kas reisile või teete talle kena kingituse.

Üksikud Vähid tutvuvad väga suure tõenäosusega kellegi erilisega, kellega koos tunnete soovi käsikäes päikeseloojangusse jalutada.

Väga palju panustate kodule, ilmselt paigutate mööblit ümber või loote lihtsalt õdusa õhkkonna. Oma vanematega saate hästi läbi, olete abivalmis ja igal moel toeks. Võib ka juhtuda, et vajate ise nende abi.

Lastega on suhted väga head, seda eriti alates oktoobrikuust. Tervis on üldiselt korras, kuid hoiduge liigsest rahmeldamisest ja pingutustest. Vaimse koormusega saate hakkama, kuid pidage meeles, et teie selg ja ristluud ei talu füüsilisi raskusi.

LÕVI

Uraan liigub Jääras ning sellega kaasnevad uudsus, meeldivad üllatused, huvitavad kohtumised. Lõvid naudivad sel aastal elu!

Tööl sujub kõik kenasti, kuna oskate olla diplomaat. Tänu oma sarmikusele võite saavutada ka ihaldatud tõusu karjääriredelil. Kui olete oma praeguse tööga rahul, siis jääb üle vaid seda igapäevaselt nautida. Rahaga on kõik kõige paremas korras – oskate raha lugeda ja rahavood liiguvad stabiilselt.

Teie abielus või kooselus on kirge ja romantikat. Aga ka uued armusuhted võivad tekkida päevapealt. Kui nii peakski juhtuma, siis on see teineteise leidmine saatusliku maiguga ja uus suhe võib kesta väga pikalt, kuni surmani. Nii et mõelge, keda oma lähedale lubate – kas vajate sõpra või kaaslast kogu eluks?

Kodustega olete veidi kinnine ja suhted ei ole just kõige soojemad, kuid vanematega on läbisaamine väga hea. Sugulaste-naabritega käite läbi ainult niipalju, kui see on hädavajalik.

Lõbustustest hoolite ainult sel juhul, kui need teile tõepoolest midagi pakuvad. Need võivad olla kas kultuuriüritused või mõned eksootilist laadi reisid.

Lõvi tervis on suurepärane. Kui tervisega peakski probleeme tekkima, oskab Lõvi oma haigustest müstilisel kombel ise jagu saada.

NEITSI

Kuni oktoobrikuuni on Neitsite väga toredas aastas kõige põhilisem teema rahaasjad. Teil tuleb raha isegi sealt, kust te oodatagi ei oska: võite saada kingitusi, leida rikka kallima vms. Ärge hakake raha kohe laristama, kuigi tavaliselt seda ohtu pole, sest olete väga arukas kõiges, ka rahaasjades.

Töökohal kulgeb kõik kindlas rütmis – olete rahul, kuid annate endast selle nimel palju.

Nagu ikka, olete kinnine, ei räägi oma muredest ega tööga seonduvast. See võib pereliikmeid ärritada, kuid ärritute nende peale ka ise. Sageli kisute tühjast tüli, arvustate ja olete pahur olukorras, kus seda sugugi vaja pole. Laste vastu olete eriti nõudlik. Kodune elu on seetõttu võib-olla pisut jahe ja te ei tunne ka ise sellest rõõmu. Aasta viimastel kuudel suhted paranevad ja leiate uue ühishingamise. Võib juhtuda, et soovite sel aastal uue kodu soetada. Võimalus võib tulla sealt, kust te seda oodatagi ei oska ning loomulikult haarate heast pakkumisest kinni.

Võite sattuda ühendusse, kus tegeletakse esoteerikaga ja te võite sinna ka üleni ära “uppuda”, nii et millekski muuks enam aega ei jäägi. Selline elustiil tekitab teis suurt segadust.

Õnneks saate ka puhata, sest ilmselt on teil ees mõned mõnusad puhkusereisid.

Teie tervis on hea! Neitsid kipuvad endale tervisest suurt probleemi tegema, aga iga väike torge rinnas ei tähenda veel infarkti. Kui kahtlus püsib, minge siiski arsti juurde. Närvilisel perioodil võib esineda tavalisest rohkem seedehäireid.

KAALUD

Õnneplaneet Jupiter liigub Kaalude märgis 10. oktoobrini. Töös ja karjääris olete üldjoontes kõigega rahul. Kuid kui saate erutava pakkumise, olete valmis ka kannapöördeks. Õppimiseks on eriti soodne aeg kevadel ja suve esimesel poolel. Õppige näiteks mõnda uut keelt!

Aasta jooksul võib tulla ka võimalusi karjääriredelil ronida. Aga kuna te raha peale eriti ei mõtle, keskendute pigem muudele toredatele asjadele oma elus. Saate kõigega kenasti hakkama, pärast 10. oktoobrit läheb rahaline seis eriti heaks: sissetulekud suurenevad oluliselt ja kõik pole sugugi tööga seotud. Võiksite õnne proovida ka loteriis, ka juhul, kui varem pole fortuuna teile naeratanud.

Olete seitsmendas taevas: teete meeldivaks nii oma kui oma partneri elu, teil on tulemas vahvaid reise ja igasugu kultuuriüritusi. Liigute seltskonnas särava ja elavana ning ehk soojendate üles isegi mõned vanad suhted.

Üksikutel Kaaludel võib tekkida uusi armusuhteid. Tähelepanuväärne on sealjuures fakt, et võite armuda inimesesse, kelle poole te tavaliselt ei vaatagi, nüüd aga leiate temas üles huvitavad tahud.

Olemasolevad suhted püsivad kenasti, pingeid ega tülisid pole ette näha. Kaaludele omasel pehmel viisil oskate pisemadki erimeelsused lahendada juba eos.

Suhted vanematega on suurepärased, abistate üksteist rohkem kui muudel aegadel.

Lastega olete rahulik, pigem vaatlete neid kõrvalt ja annate õigel hetkel pisut nõu. Sõpradega tahate alati aega veeta, suguvõsa kokkutulekud ja ämma sünnipäev võivad aga väga tüütuks osutuda.

Olge tähelepanelik, peske korralikult käsi ja rahvarohketes kohtades jälgige, et te ei saaks mõnd nakkust. Kipute endale haigusi ette kujutama, kuigi üldjuhul pole tegu millegi eriti tõsisega.

SKORPION

Töös ja karjääris olete sel aastal ettevõtlik ja osav, loote uusi struktuure, toote ettevõttele kasumit ja teie põhjendatud ideid pannakse tähele. Ülemusena on teie võimuses laiendada ettevõtte töövaldkonda. Mõned Skorpionid võivad saada ametikõrgendust. Muudatusi võib oodata sügisepoole, kuid need pole eriti tõenäolised.

Skorpion on eelmisel aastal jõudnud harjuda sellega, et Saturn liigub tema rahamajas. Pingeline muretsemine raha pärast on lõppenud, nüüd oskate soovi korral raha isegi investeerida. Tänu Saturnile jõuavad teieni uued raha paigutamise viisid – näiteks kinnisvara ostmine.

Kodune elu läheb hästi ja tõenäoliselt saate hästi läbi nii oma vanemate kui ka lastega. Tulevikus terendab üks mõnus perereis. Lastega käitute kohati liiga rangelt, kuid lapsed hindavad seda. Te leiate mitmeid ühistegevusi, mis teile kõigile huvi pakuvad. Võimalik, et just selline teie käitumine hoiab lapsed arvutitest eemale ning ilmselt suunate neid hoopis sportima. Väga võimalik, et Skorpioni perre võib sel aastal sündida mõni beebi või vähemalt võib ta tita sünni plaani võtta.

Alates 10. oktoobrist on Skorpion kui ümber vahetatud, sest Jupiter jõuab tema märki. Tõsised ja reserveeritud Skorpionid muutuvad korraga ülisõbralikuks, lausa lustiliseks. Tuttavad ei tunne teid äragi. See on Skorpionitele tohutult ilus ja õnnelik aeg.

Varakevadel võivad muret teha külmetushaigused, mõttetuid riske ei maksaks ette võtta, sest aasta esimesel poolel on oht ennast kergesti vigastada.

AMBUR

Kõige aktiivsem aeg karjääritõusuks või ametimuutuseks on augustis ja septembris. Sel ajal tekib teil soov vahetada või muuta senist töökohta, kuna on tekkinud mõningad konfliktid. Sellegipoolest ärge tegutsege mõtlematult. Aprillis ja mais oskate teha suurepärast meeskonnatööd. Märtsis võib ette tulla mõningaid arusaamatusi.

Kuna Jupiter annab kõike küllaga, siis võib-olla sätib ta ka tööasjad korda. Rahaga oskate sel aastal hästi ümber käia. Eriti hea aeg raha paigutamiseks on aasta algus ja aasta lõpp. Võimalik, et leiate lisateenimise võimalusi või jõuab raha teieni sealt, kust te seda oodata ei oska.

Isiklikud suhted kulgevad rahulikult, kuid aasta lõpus oskate oma suhted hästi soojaks ja armastusväärseks muuta. Elu õitseb nagu lill. Ka üksik Ambur ei pea aastalõppu mööda saatma nukras üksinduses.

Amburina oskate suurepäraselt organiseerida laste tegemisi. Sel aastal lapsed kuulavad oma Amburist vanemat.

Kindlasti leiate ka uusi sõpru ja omavaheline suhtlemine rikastab teid igati. Olete aastaringselt aktiivne, palju aega pühendate oma perele.

Kuigi tervis on teil üldiselt korras, tasuks kaebuste korral siiski arsti poole pöörduda – kindluse mõttes.

KALJUKITS

Töös ja karjääris tuleb väga viljakas aasta. Kõik sujub plaanipäraselt. Eriti edukas aeg karjääritegemiseks on sügis. Aprillis võib kolleegidega küll väiksemaid lahkhelisid tekkida, kuid riidudeni need ei vii.

Raha suhtes on Kaljukitsele kõige edukam aeg aasta algus. Nagu eelpool öeldud, teate terve aasta jooksul, kuidas oma asju joone peal hoida.

Oskate töö kõrvalt pühendada aega kodustele ja ka vanematele. Eriti sõbralik ja abivalmis olete kevadel. Mõned Kaljukitsed võivad koguni kodu vahetada ja see pakkumine võib tulla väga ootamatult.

Loomulikult on teil soov tegeleda oma lastega, suunata neid ja anda väärtuslikku nõu. Eriti usalduslik vahekord tekib nendega mais, juunis ja juuli esimesel poolel. Kuna aasta on igati aktiivne, siis võtate osa paljudest kultuuriüritustest. Abikaasaga on suhted asjalikud, veedate koos vaba aega, kuid võimalik on ka koostöö. Toetate teineteist kõiges, oskate partnerile rõõmu valmistada. Nii mõnigi vallaline Kaljukits võib sel aastal abielluda.

Tervis on teil aastaringselt suhteliselt hea, kuid olge sellegipoolest tähelepanelik. Leidke suvel aega puhkuseks. Võimalik, et teile teeb muret mõne vanema sugulase tervis ning teie hoolitsus on tema jaoks väga vajalik.

VEEVALAJA

Oma töös ja karjääris olete küllalt rahutu: ihkate midagi uut, kuid teile tundub, et miski ei taha sujuda. Kui tahate midagi muuta või uut töökohta otsida, siis on selleks sobiv aeg alates 10. oktoobrist. See on aeg, kus võite saada ametikõrgendust või üllatuslikult mõne uue pakkumise. Töökaaslastega on suhted suurepärased juunis ja juulis.

Õppimiseks on aasta üliedukas, igasugused enesetäiendused annavad vaimule toitu. Õpingud, eriti aga keeleõpe, kulgevad edukalt.

Raha Veevalajat sel aastal eriti ei huvita. Paraku kipute seda heldelt loopima igale poole, olete nõus abistama absoluutselt kõiki, kes teilt ainult abi küsivad. Hea, kui teie kõrval oleks lähedane inimene, kes veidigi jälgib teie rahakasutust. Hooletuses ja hajameelsuses võite osa oma rahast kaotada kas varguse või pettuse tõttu.

Isiklikus elus on nii mõndagi ilusat oodata: reisi, armuseiklusi. Augustis on romantilised tunded haripunktis ja võite oma kooselu muuta senisest palju säravamaks ja sisukamaks. Sel ajal võite leida ka uue partneri või kõrvuni armuda.

Koduste ja vanematega on suhted kevadel väga head. Ainult märtsis võite mõne pereliikmega veidi nugade peale minna, kuid peagi leiate ühise keele ja omavaheline läbisaamine paraneb.

Sõprussuhted on varasemast jahedamad, nii mõnigi suhe võib olla ammendunud. Samas lastega suhtlete vabalt ja üpris palju. Sel aastal oskate märgata nende individuaalsust ja saavutate nendega hea hingelise klapi, eriti juunis ja juulis.

Endast võib märku anda mõni krooniline viga, eriti juunis. On võimalik mõni kõhuhäda või põletikuline protsess. Sel juhul peaksite ette võtma arstliku kontrolli. Kindlasti tuleb kasuks mõõdukas füüsiline koormus.

KALAD

Kaladel tuleb huvitav aasta, sest nad saavad tegeleda kõige ilusaga. Oma töös ja karjääris võite sel aastal nii mõnegi hea pakkumise saada, igasugune loominguline töö sujub teie soovi kohaselt. Isegi rutiinsete tööde tegemine laabub üle ootuste hästi.

Võimalik on ka töökohavahetus. Alates oktoobrist võite hakata erinevaid pakkumisi kaaluma. Ükskõik milliseks osutub teie valik, olete sellega hiljem rahul.

Rahaga on seisud veidi segased, sest kipute raha mõtlematult välja käima, ostma mõttetuid asju ning hiljem ehmatate, kuhu raha küll kadus. Samas võib üllatuslikult raha sisse tulla kas loteriivõidu, kingituse või ka pärandusena.

Suhted elukaaslasega on ehk rutiinsemat laadi. Süda ihkab senisest enam romantikat ja komplimente, samas ka koosolemise võlu. Et asjad paremini sujuksid, peaksitegi koosolemiseks rohkem aega ja võimalusi leidma, sest üheskoos tegutsemises on teie edu valem.

Kui soovite tööst lõõgastuda ja romantilisele lainele lülituda, siis selleks on parim aeg sügis. Kui olete üksik, võite sel ajal leida toreda kaaslase, kes kütkestab teid igas mõttes. Kuna tõmme on vastastikune, on võimalik, et sõprus kasvab armastuseks.

Võimalik, et suhtlete sel aastal tihedamini kõigi oma sugulastega. Ühtlasi olete just teie see, kes taastab mõne unarusse jäänud peretraditsiooni.

Lastega saavutate sel aastal suurepärase klapi, eriti kui nad on murdeea ületanud. Nad arvestavad teie nõuannetega ja ka teie naudite nendega koos oldud aega, seda eriti juunis ja juulis.

Tervis on suurepärane. Liigute varasemast rohkem, tegelete ehk koguni veespordiga. Veeprotseduurid annavad üldjuhul häid tulemusi, eriti kui on mingeid probleeme liigeste või lihastega. Tervise parandamiseks ja arstlikuks kontrolliks on väga hea aeg sügis.