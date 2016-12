Vanaproua jutt on sonimine

“Ulme Mulla üllitist eilse Saarte Hääle arvamusleheküljel ei ole võimalik terve mõistusega inimesel kommenteerida,” kirjutas Mustjala vallas asuva Varese sadama arendaja Harry Raudvere vastukajana eilses Saarte Hääles ilmunud arvamusloole “Vallavalitsus eirab Pahapilli rahvast”.

Kõigepealt selgituseks, et Ulme Muld on korduvalt pöördunud oma fantaasiatega kohtu, maavanema, politsei, keskkonnainspektsiooni ja teab veel kelle poole.

Sadama osas on vanaproua nõudmiste peale viinud järelevalvet läbi nii keskkonnainspektsioon, maavanem kui ka õiguskaitseorganid. Kogu teema on erinevates variatsioonides läbinud mitmeid kohtuinstantse, kus kõik kohtunikud on leidnud, et kogu Ulme Mulla jutt on sisuliselt sonimine.

Loomulikult tuleb seejuures imetleda Ulme palgatud advokaadibüroosid ja kallilt tasustatud juristide loomingulisi paskville sisutühjade hagide kokkusoperdamisel.

Eesti Vabariigis on valla tegevuse aluseks seadused ja nendest on Mustjala vald ka lähtunud. Vallavalitsuse õiget ja õiguspärast käitumist tõendavad mitmed jõustunud kohtulahendid. Mul on väga kahju ausalt tunnistada, aga ma ei ole nii mõjuvõimas isik, et suudaksin kallutada ja suunata valla, kohtunike, maavanema, politsei ja isegi vanajumala tahet Varese sadama saagas.

Loodan, et kolletama kippuval ajakirjandusel peaks selliste teemade käsitlemisel ja võimalike süüdistuste esitamisel/vahendamisel eksisteerima ka kõige vähemal määral reaalsustaju.

Varese sadam kuulub eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tegu on eraomandiga. See peaks selgitama kõik. Ja kui midagi jääb selle teema juures veel selgusetuks, siis meil ei eksisteeri ju jäänukina mingit kolhoosikorda, kus külamutid otsustasid, kuidas nende soovi või taktikepi alusel elu võiks või peaks seadusi eirates edenema.

Ma ei pea hakkama vist selgitama, et ehitusloa väljastamise aluseks olid erinevate riiklike ametiasutuste seisukohad ja ettepanekud.

Ulme Mulla haiglaselt hüsteeriline tegevus on otsene sekkumine eraõigusliku isiku seadustega tagatud õigustesse.

Piltlikult tähendaks see seda, et kui õigustada Ulme Mulla käitumist või pidada seda loomulikuks, siis peaks mul olema täievoliline õigus trügida näiteks teie magamistuppa ja nõuda täiesti tõemeeli, et näitaksite ja selgitaksite mulle, kuidas te seda vanainimese asja teete, ja kindlasti peaksite kuulama minu nõuandeid ja lähtuma seejuures minu juhendamisest. Tundub jabur, aga oma artikliga te ju seda kinnitate.

Aastaid sotsiaalvaldkonnas töötanuna ja selle aja jooksul kokku puutunud igasuguse kontingendiga on minul isiklikult vanaproua vaimse tervise pärast väga suur mure. Ta võib oma ebaadekvaatsuses olla ohtlik enesele ja teistele.