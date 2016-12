10 aastat vereproove

Saarte Hääl on 10 aastat olnud kui maakonna vereringe osa. Mida temast siis 10 aastaga läbi on voolanud? Proovid võtsime sünnipäevalehtedest. Mõne aasta puhul palusime asjaosalistel ka pikemalt rääkida.

2006

Kümme aastat on mõne jaoks pikk aeg, mõne jaoks viiv. Samas, kas keegi üldse mäletab, milline nägi välja Auriga-alune maatükk? 8. detsembril 2006 vohas seal võsa. Auriga arendusplaanid olid alles algusjärgus ning sellest kirjutas oma esimese lehe esimese külje uudises toona Oma Saare nime all väljaantud Saarte Hääl.

Kaarma valla ehituse peaspetsialist Peeter Arikas kirjeldas tollal veel nimetut keskust sõnaga “suurejooneline”.

Esimeses lehes oli ka üks huvitav seik. Nimelt hakkas lehe järjejutuna ilmuma Lembit Uustulndi romaan “Ruutuemanda sündroom”. Enne, kui see ilmus raamatuna. Huvitaval kombel üllitas üks üleriigiline päevaleht nüüd oma lehe digiraamatute sarjas sellesama teose.

Lehe kümnenda sünnipäeva puhul kirjutas Lembit Uustulnd ka oma viimasest kümnest aastast.

Sissejuhatuseks on rõõm tunnistada, et 10 aastat tagasi Saarte Hääl tuli ja jäi ning selle puhul tahaks kogu teie töökat leheperet õnnitleda. Olen läbi nende aastate olnud lehe innukas lugeja ja vahel ka mõne kaastöö ilmutaja. Kümne aasta tagune aeg oli ka minu elus teatud pöördepunkt – lõpetasin uitamise maailma meredel ja asusin tööle kaptenina reisilaevadel firmas Tallink.

Samal ajal alustas värske Saarte Hääl minu uue põneviku “Ruutuemanda sündroom” ilmutamist järjejutuna. See oli nii “ahjusoe” toode, et raamatuna jõudis ta lettidele alles järgmisel aastal. Olin järjejutu ilmumise üle väga rõõmus ja õnnelik. Miks? Peamine põhjus oli hind. Raamatud olid siis ja on ka tänapäeval üsna kallid. Tänu ajalehes ilmumisele said ka Saaremaa maainimesed romaanist osa ja mis siin salata, meeldivalt kõditas eneseteadvust tuttavate ja sõprade tähelepanu, kes tihti suisa tänaval nööbist haarasid. Mis saab kirjamehele suuremat rõõmu valmistada kui see, et su kirjutatu vastu huvi tuntakse.

Mis puutub aga minu loomingusse ja tegevusse, siis olen möödunud kümne aasta jooksul avaldanud neli raamatut, publitsistikat ja paar näidendit.

2009. aastal panin kaante vahele kokku aastate jooksul sahtlisse kogunenu, mille pealkirjaks sai “Merejutud”.

