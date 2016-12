Janar Suuster hakkab mett pastöriseerima      

Leisi vallas tegutsev mesinik ja meekaupmees Janar Suuster (pildil) võtab esimese Saaremaa mesinikuna kasutusele meepastöriseerija.

“Põhiline eesmärk selle asja ostmisel on müügiargumendid,” ütles Janar Suuster, kelle sõnul võimaldab uus seade suurendada tootevalikut ja tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Kui paljudel juhtudel hakkab mesi mõne aja möödudes meenutama pigem searasva, siis pastöriseerimine hoiab mee viskoossena 1–1,5 aastat.

Janar Suusteri ettevõte Hany OÜ sai pastöriseerija ostuks mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse II taotlusvoorust 11 228 eurot.

Eesti mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk ütles, et Hany OÜ on eelkõige meepakendusettevõte ja eks iga kaupmees otsi võimalusi, kuidas oma kaubale paremaid turustamistingimusi luua. Selleks, et muuta mesi ostja jaoks isuäratavaks, püütakse see muuta vedelaks. “Näiteks paljudel USA suurte poekettide ostjatel on moeasjaks, et mesi oleks lusikaga hästi kättesaadav, selline vedel ja voolav,” rääkis Kilk. “Selline mesi on ka ilus kuldkollakas ja pilgule meelepärane.”

Kilgi sõnul kaasneb mee kuumutamisega alati risk, et mee bioaktiivsus väheneb ja mesi muutub oluliselt vähema kasulikkusega magusaineks. Pastöriseerimise tehnoloogia võimaldab aga mett soojendada ja jahutada selliselt, et mee kvaliteet ja bioaktiivsus oluliselt ei kannata.

Aleksander Kilk ütles, et praegu on Eesti mee-ettevõtetel vähemalt 4–5 meepastöriseerijat.

Ain Lember