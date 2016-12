JUHTKIRI: Uus hingamine

Näitlejate palkamine on Kuressaare linnateatri arengus uus etapp ning selleks riigilt ja linnalt saadud lisarahastus kinnitab, et asutuse senine töö ja loometegevus väärib tõhusamat tuge. Neli noort näitlejat toovad teatrisse kindlasti uut hingamist ja nooruslikku elujõudu. Mitte et praegu sellest puudust oleks, aga teatrijuhid ise tunnistavad samuti, et mingeid muudatusi oli vaja ning seniselt rajalt mõni samm välja astuda või suisa käänak teha mõjub kindlasti värskendavalt.

Esialgse plaani järgi hakkaksid noored näitlejad linnateatris vahetuma paari aasta tagant – ühes rütmis sellega, kuidas lavakunstikool oma järjekordse lennu välja laseb. Samas pole välistatud, et juba kahe aasta pärast on olukord muutunud ja tänased noored näitlejad leiavad, et Saaremaaga oleks lahe end palju pikemalt siduda.

Igal juhul tasub linnateatri uue loomingulise rusika esimest lööki huviga oodata. Selle tabavusest ja järgneva aistingu iseloomust võib ehk trupi tuleviku kohta juba üht-teist välja lugeda.