Kaitseliit kuulutas välja aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja

Eile tähistati pidulikult Kaitseliidu Saaremaa maleva aastapäeva ning kuulutati välja Saaremaa aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja. Pidulikul üritusel võeti kokku peagi lõppev aasta ja piiluti ka juba uude aastasse.

Aasta kaitseliitlase väärika tiitli pälvis Kaitseliidus 19 aastat tegutsenud Kert Humal (fotol), kes on olnud ka kaadrikaitseväelane ja teeninud nii maa- kui ka mereväes, osalenud kolmel rahvusvahelisel missioonil ning rakendab saadud kogemusi nüüd edukalt Kaitseliidus.

Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Gunnar Havi sõnul on Kert Humal rühma pealik ja aktiivne instruktor, kes juhendab noori ja lööb ise nende tegemistes kaasa. “Iseloomult aus ja avala südamega, kohusetundlik ja abivalmis noormees, kelle kogemused ja pealehakkamine on põhjus, miks ta ka kohalikus kogukonnas suurt autoriteeti omab,” rääkis Havi.

Aasta naiskodukaitsjaks tunnistati Saaremaa ringkonna Orissaare jaoskonna aseesinaine Ülla Sülla (fotol).

“Sellel aastal läks tiitel Orissaare jaoskonna aseesinaisele Ülle Süllale, kellel on seljataga 17-aastane tööstaaž. Ülle on äärmiselt toimekas ja tegus naine, kes on õiglane enda ja teiste vastu. Samas nõudlik ja kaasatõmbav ning olemata sellest, et tal ei ole vastavat väljaõpet, on ta palju mentorlusega tegelenud,” ütles naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr.

Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk ja 2015. aastal sama väärika tiitliga pärjatud Maidi Tilk panid kirja ka 2016. aasta naiskodukaitsja iseloomustuse: Ülle on aktiivne kogukonna liige, kes ei karda väljakutseid ja omab kindlaid põhimõtteid. Ta hindab ausust ja korrektsust, seda nii organisatsioonis kui ka inimsuhetes.

Iseloomustuses märgiti ära, et enamiku organisatsiooni kuulumise ajast on ta olnud jaoskonna aseesinaine, kes kindlalt oma arvamusi jagab. Ülle on ka üks Orissaare jaoskonna asutajaliikmeid.

Möödunud aastal pälvis Ülle Sülla naiskodukaitse Orissaare jaoskonna tegusa tegija tiitli.

Üritusel tehti kokkuvõte peagi otsi kokku tõmbava 2016. aasta tegemistest ja anti lühiülevaade järgmise aasta olulisematest ettevõtmistest.