KG uksed võistlevad

Kuressaare gümnaasiumis toimub kaunistatud uste konkurss, kus fantaasial lastakse lennata jõulude võtmes.

“Kuressaare gümnaasiumis on algklasside õpilased klassiuksi õpilaste töödega kaunistanud juba aastaid ja tulemus on alati olnud väga vahva,” ütles õpetaja Madli Maria Naulainen. Sealt tuli õpetajatel mõte, et kaunistatud võiksid saada kõikide klasside uksed. Rõõmu jagamiseks pildistati kõik üles ja pandi vaatamiseks KG Facebooki lehele. Seal saab valida ka oma lemmiku, kellele on tasuks väike auhind.