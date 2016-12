Linnateater palkas näitlejad

Aastaid projektiteatrina tegutsenud Kuressaare linnateater on jõudnud arengus sinnamaale, et alates novembrist on linna ja kultuuriministeeriumi toel maja palgal neli noort näitlejat.

Tänavu EMTA lavakunstikooli lõpetanud Markus Habakukk, Lauli Otsar, Risto Vaidla ja Jürgen Gansen on saarlastele tuttavad juba mullusuvisest menutükist “Ekke Moor”, mis valmis Kuressaare linnateatri, lavaka 27. lennu ja VAT-teatri koostöös. Siis tekkiski konkreetne idee ja linnateater pakkus koolile välja, et on valmis võtma kaks näitlejat kaheks aastaks tööle.

Linnateatri direktor Piret Rauk ütles, et rahastus on küll kahele täistöökohale, kuid kuna oli neli noort, kes tunnetavad end ühtse trupina ja tahtsid kokku jääda ning on seetõttu isegi teiste teatrite pakkumistest ära öelnud, siis otsustati tööle võtta kõik – poole kohaga.

Teatri kunstilise juhi Aarne Mägi hinnangul on tegu ainuõige otsusega. “Me ei saa muuta noori inimesi sunnismaisteks. See annab neile võimaluse ennast teostada, kusjuures väga suuri raame ette ei panda,” selgitas ta.

Mägi lisas, et neli poole kohaga näitlejat jätab mänguruumi ka projektide tegemisega harjunud teatrile endale. “Meil pole midagi projektiteatri vastu, aga asju on lihtsam korraldada, kui paar inimest on palgal,” nentis Mägi. Ta selgitas, et projekte teha on küll huvitav, aga kasvõi nelja erinevas kohas töötava inimese ajagraafikuid klappima saada on ääretult vaevanõudev.

Kokkulepitud rahastuse püsivuse kohta ütles Rauk, et teatril on olemas ministeeriumi lubadus ja järgmise aasta toetussumma teada, kuigi toetusleping on veel sõlmimata.

“Aga see on kõikide Eesti etendusasutuste, ka püsitrupiga teatrite ühine mure – toetuslepingud sõlmitakse igal aastal uuesti ja sisuliselt võtavad kõik tulevikuplaane tehes suuri riske,” tõdes ta. Mägi täiendas, et Kuressaare teatril on seni õnneks hästi läinud ja toetus on aasta-aastalt isegi suurenenud.

Võimalus ise teha on noortele näitlejatele sisuliselt kohe kätte antud – nende kursusevend, vabakutseline lavastaja Karl Koppelmaa toob uuel aastal Kuressaares lavale enda kirjutatud tüki “Savann”, kus löövad kaasa kõik neli uut näitlejat. Jürgen Gansenil on aga juba roll linnateatri tuleval nädalal esietenduvas lastetükis “Kolme pörsa lugu”.

KOMMENTAAR

Kultuuriministeeriumi üks olulisi eesmärke etenduskunstide valdkonnas on professionaalse teatri kättesaadavus. Seda eesmärki täidab lisaks etendusasutuste toetamisele ka näiteks rahvakultuuri keskuse koordineeritud programm “Teater maal”.

Kuressaare linnateatris on olnud viimastel aastatel ridamisi huvitavaid lavastusi ja rollilahendusi. Kultuuriministeerium on toetanud Kuressaare linnateatrit tegevustoetusega. Kuressaare linnaga on olnud väga hea koostöö ning kokkuleppel linnaga lisandub 2017. aastast ministeeriumi poolt toetus ühe näitleja palgavahendite katmiseks. Sama toetuse lisab ka linn. Kuressaare linnateatri, nagu iga teatri, otsustada on see, keda ja milliste lepingutega ta teatrikollektiivi palkab.

Katre Väli,

kultuuriministeeriumi teatrinõunik