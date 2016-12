Peterburi investorid plaanivad kooli juurde seiklusparki

Peterburi ettevõtjad soovivad Kuressaare terviseparki rajada kuni kaheksa rajaga seikluspargi, milleks linn on algatanud pargi maa-ala rendikonkursi.

Linnavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise tervisepargis asuva ca 17 930 m2 suuruse maa-ala üürileandmiseks eesmärgiga rajada sinna seikluspark, mis pakuks uusi võimalusi vaba aja sportlikuks veetmiseks.

Pakkumise tulemusel soovitakse leida seikluspargile parim idee ja selle teostaja. Üüri algsuurus on 10 eurot kuus ja pakkumine tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt 20. jaanuaril kell 10.

Abilinnapea Mart Mäeker ütles, et üks ettevõte avaldas soovi rajada linna erineva raskusastmega radadest koosnev seikluspark. Koostöös Kuressaare spordikooliga täpsustati seikluspargi asukoht ja selle püstitamise tingimused, millest lähtuvalt töötati välja hanke tingimused seikluspargi rajamiseks. “Kui linna esitatud tingimustel leitakse koostööpartner, siis täpsustatakse kõik tingimused eelläbirääkimiste käigus,” selgitas abilinnapea.

Saarte Hääle andmeil on pargi rajamisest huvitatud Saaremaal kinnisvara omavad Peterburi ettevõtjad, kes esimese hooga viskasid silma lossipargile. Linnapoolsed tingimused näevad üürnikule ette kohustuse seikluspark omal kulul projekteerida ja välja ehitada, samuti peab üürnik tagama rajatava seikluspargi kasutamisel ohutusnõuete täitmise ning rajatiste ja maa-ala korrashoiu.

Parki on ette nähtud kuni kaheksa erineva raskusastmega seiklusrada erineva vanuse ja võimekusega kasutajatele. Arvestades, et maa-ala on neljast küljest ümbritsetud jooksu- ja suusaradadega, on lisatingimus, et seikluspargi rajaja peab selle külastajatele ehitama silla jooksu- ja suusaradade ületamiseks. Lisaks on üürnikul kohustus võimaldada Kuressaare kooliõpilastele kokku 1500 tasuta külastuskorda aastas.

Pargiala üürilepingu tähtaeg on viis aastat alates hiljemalt tuleva aasta 1. märtsist. Hiljem on võimalus lepingut pikendada. Eeldusel, et pakkumine õnnestub, on seikluspargi valmimise tähtaeg 1. juuli 2017.

Linnaeelarvest on tulevaks aastaks tervisepargi investeeringutele eraldatud 95 000 eurot, mille eest on plaanis rajada harrastussportlastele Kaevu tänava äärde korralik parkimisala.