Piletimüügijärjekord ulatus uksest välja

Tuleva aasta Saaremaa ooperipäevadele müüdi kahe päeva jooksul Orissaares, Kihelkonnal ja Kuressaares kokku umbes 750 sooduspiletit.

Eesti Kontserdi meediajuht Lauri Aav ütles, et kõige rohkem osteti tänavusel saarlastele mõeldud salamüügil pileteid Rein Rannapi “Nurjatu saare” etendustele, lastegalale ja Giuseppe Verdi “Maskiballile”. Viimase pääsmed hakkavad tasapisi juba otsa saama ka Piletimaailmas.

Saaremaa ooperipäevade piletite salamüük toimus esmakordselt möödunud talvel. Toona müüdi kahe päevaga umbes 700 pääset. Sooduspiletite müügi peamine eesmärk on, et ka võimalikult palju kohalikke inimesi suve suurimast muusikasündmusest osa saaks. Piletite hinnad olid soodsamad olenevalt etendusest kuni 50 protsenti.

Tänavu võttis Eesti Kontserdi meeskond Saaremaale kaasa helilooja ja pianisti Rein Rannapi, kes üleeile Kuressaares Pöide Pruulikojas oma loomingut ja 2017. aasta ooperipäevadel esietenduva ooperi “Nurjatu saar” valmimist tutvustas. Rannap ütles, et Eesti Kontserdi tellitud ooperi stsenaariumi autor on Andrus Kivirähk, kelle teksti on luulevormi seadnud Jaak Urmet (pseudonüüm Wimberg). Pikemalt saab ooperi “Nurjatu saar” valmimise käigust lugeda Saarte Hääle järgmise nädala kultuuriküljelt.

Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten kinnitas Pruulikojas toimunud üritusel, et ettevalmistustööd 10. Saaremaa ooperipäevadeks on täies hoos. Saksamaalt tuleva külalisteatri Krefeld-Mönchengladbachi kunstiline juht, Eesti juurtega Mihkel Kütson on samuti vägevat eeltööd teinud, lisas Leiten.

“Ta tutvustab Saksamaal nii Saaremaad kui ka festivali. Saavad olema rahvarohked ooperipäevad,” rõõmustas Eesti Kontserdi juht.