Jõulukuu toidukogumiskärud täituvad ruttu

Kuressaare toidupank ootab jõulukuistel toidukogumispäevadel tavalisest rohkem maiustusi.

Eile kella kahe paiku päeval seisis Saare Selveri kassade lähedal kaks toidupanga kogumiskäru. Neist ühe juures annetusi vastu võtnud Endla Saaretalu kinnitusel oli kahe tunni saak koguni kolm suurt kärutäit. Tema sõnul on eriti varmad toidukäru täitma koos lastega poodi tulnud emad.

“Jõulude eel ootame, et lastele mõeldes toodaks rohkem kommi ja tõepoolest – tuuaksegi,” ütles Saare Selveris toidukogumist korraldanud Kristin Lauri. Tema hinnangul on pühade eelne aeg toidukogumise kohapealt suurepärane – inimesed mõtlevad tavalisest enam neile, kes abi vajavad.

Koos lapselaps Jan-Martti Kiiliga poes käinud Ulje Kiil ostis toidupanga jaoks kilo suhkrut ja kilo tatart. “Tatar on hea selle poolest, et täidab hästi kõhtu,” ütles Ulje.

“Täna on superhästi läinud,” leidis ühe toidukäru juures annetajaid ootav vabatahtlik Juta. “Siit minu juurest on juba seitse kastitäit ära viidud.” Juta sõnul on annetajaid nii nooremate kui ka vanemate poekülastajate seas.

Nagu Endla Saaretalu, on ka Juta toidupangal vabatahtlikuna abiks käinud varemgi. “Väga hea tunne on, kui saan ise millegi kasulikuga abiks olla,” lausus Juta. “Rõõm abisaaja silmades teeb südame soojaks.”

Täna tegutsevad Kuressaare toidupanga vabatahtlikud abilised kell 12–18 Rimi kaupluses.