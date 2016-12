Salme kool valmistub vaibakooliks saama

“Suur tänu teile ilusate kangastelgede toomise ja ülespanemise eest! Meil on nüüd superkäsitöönurk , millest ei osanud unistadagi. Kindlasti hakkame varsti vaipa kuduma,” tänas Salme põhikooli käsitööõpetaja Tiia Kobin Alar ja Karen Allast, kes vajaliku töö- ja õppevahendi koolile kasutada andsid.

Kangastelgi aitas üles sättida mitmes seltsis ja ühenduses tegutsev Salme elanik Leo Filippov. “Heateo eest saame tänada rahvusvahelises projektis “Tunne lammast” osalejaid Saaremaal,” toonitas Filippov.

Alar Allas, kes on selle projektiga aastaid tegelenud, selgitas, miks valik just Salme koolile langes. “Tiia Kobin on tubli käsitööõpetaja ja miks mitte õpetada lastele ka meie esivanemate tarkusi vaiba kudumisel. Kuna Kuressaare turuhoone, kus kangasteljed asusid, läheb loomekeskuse kasutusse, siis pidime suhteliselt uutele kangastelgedele teise asupaiga leidma. Koolimaja on selleks ideaalne koht,” märkis Allas.

Veel ütles Allas, et nad andsid kangasteljed koolile kasutada, mitte ei kinkinud. “Meie projekt kestab veel kaks aastat. Tahame oma tegemistesse haarata üha rohkem käsitööhuvilisi. Nüüd on ka õpilastel selleks võimalus,” rõhutas Allas.

Õpetaja Tiia Kobini sõnul käivad õpilased juba küsimas, millal saab kangastelgedel kuduma hakata. “Ütlesin, et iga klass võib endale vaiba kududa. Õpilased arvasid, et siis saab meie koolist vaibakool,” rääkis õpetaja Kobin.