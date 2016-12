Suri Big Maci looja Jim Delligatti

Novembri lõpus suri 98 aasta vanuses McDonald’si ketis müüdava kuulsa hamburgeri Big Mac looja Jim Delligatti (fotol). Just tema idee oli luua kahest pihvist ja saiast koosnev roog, mille kiirtoidurestoranide juhtkond võttis alguses vastu suurema entusiasmita, kuid millest sai aja jooksul McDonald’si üks sümboleid, kirjutab Ameerika ärileht The Wall Street Journal (WSJ).

Burger, mis koosneb kahest pihvist seemnekukli vahel, ilmus esmakordselt McDonald’si menüüsse Pennsylvania osariigis Pittsburghis, kus Delligatti juhtis üht kiirtoidurestorani. See oli aastal 1967. Nähes uue burgeri edu kohalikul turul, otsustas restoraniketi juhtkond 1968. aastal lasta see müüki kogu USA territooriumil.

Varem on Delligatti rääkinud, et alguses ei võtnud McDonald’si juhtkond tema uuendust eriti soojalt vastu, sest tavaliste burgerite müük läks niigi hästi. Tema soovis aga burgeri mõõtmeid märkimisväärselt suurendada. Juba mõne aja pärast selgus, et uus kiirtoit on meeltmööda nii ameeriklastele kui ka McDonald’si klientidele kogu maailmas.

Big Maci koostisosad on kaks pihvi, kergelt teravamaitseline kaste, lehtsalat, juust, marineeritud kurk ja sibul. Kogu see kraam on paigutatud kolme seemnekukliviilu vahele.

Ajalehe WSJ andmetel maksis Big Mac algul 45 USA senti, kirjutab WSJ. Briti majandusväljaanne The Economist kirjutas aga selle aasta suvel, et Big Maci keskmine hind USA-s on 5 dollarit ja 4 senti, Hiinas aga vaid 2 dollarit ja 79 senti (vastavalt 4,94 ja 2,51 eurot).