Eesti Päevaleht jätkab mõjukate edetabelite avaldamist ning sportlaste osas on kolmandal kohal Ott Tänak. Esimene on Gerd Kanter ja teine Ragnar Klavan. Saarlasi on kõrgel kohal ka kultuuritegelaste seas. Minister Indrek Saar on Andrus Kiviräha järel suisa teisel kohal.

