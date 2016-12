Värvi- ja piirdeaia-konkurss lõppenud

Linnavalitsus kinnitas konkursside “Värv Kuressaare majal 2016” ja “Kuressaare piirdeaiad korda 2016” tulemused.

Komisjoni hinnangul on tänavu kõige paremini korrastatud Karl Ojassoo tn 7, Karl Ojassoo tn 9, Rohu tn 1a, Tallinna tn 52 ja Uus tn 5a majad ning preemiaks määras linnavalitsus 200 eurot maja kohta. Konkursil “Kuressaare piirdeaiad korda” tunnistati parimateks uued piirdeaiad Mere tn 1, Transvaali tn 4, August Kitzbergi tn 26. Preemia suurus on nende kõigi puhul 216,66 eurot ehk kokku 650 eurot. Esiletoodud piirdeaedade puhul on järgitud ajalooliselt väljakujunenud keskkonna ja ajastu tüpoloogiat, samuti on piirdeaiad rajatud korrektselt.