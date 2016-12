Veerand inimestest ei kanna helkurit

Politsei kontrollis helkurinädala raames 880 jalakäijat, kellest 230-le tuli helkuri riietele kinnitada. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul on olukord nagu poolik veeklaas. “Kokkuvõttes on olukord tegelikult ju nii hea kui ka halb,” märkis Juhandi. Kolmveerandil kontrollituist oli helkur olemas, veerandil seevastu mitte.

Üllatav oli Juhandi meelest see, et paljudele pidi selgitama helkuri vajalikkust ka valgustatud alal.

“Teine vabandus, mida toodi, oli see, et tuldi autoga. Paljud vabandasid, et neil jäi helkur teise jope külge,” rääkis ta enamlevinud vabandustest.

“Muret teeb nende inimeste suhtumine, kes ei pea helkuri kasutamist valgustatud tänavatel oluliseks,” ütles Juhandi, selgitades, et maanteeameti statistika kohaselt juhtub enamik liiklusõnnetusi jalakäijatega just linna valgustatud teedel.

Juhandi kutsub kõiki üles helkurit kandma ja olema ise eeskujuks. Samuti tuletama helkuri kandmise vajadust meelde neile, kes seda ei kanna.

KONTROLLITI

5. detsembri hommikul kontrolliti ajavahemikus

kl 7– 8.30 maakonna erinevais paigus kokku

115 inimest, kellest 30-le tuli helkur anda.

7. detsembri õhtul kella 15-st 19-ni kontrolliti

408 kergliiklejat, kellest 91-le tuli jällegi helkur riiete külge kinnitada.

8. detsembri õhtul kell 16.30–19 kontrolliti Kuressaare linnas kokku 357 kergliiklejat ja jällegi tuli kolmandikule jalakäijatest, täpsemalt 109-le, helkur riietele kinnitada.