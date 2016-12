Viimane aeg on ajateenijatele sokke kududa!

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna, Kadi raadio ja ajalehe Saarte Hääl väljakuulutatud kampaania kududa Saare maakonna ajateenijatele jõuluks soojad villased sokid hakkab tasapisi finišisirgele jõudma. Kudumiseks ja sokkide kogumispunktidesse viimiseks on veel napilt nädala jagu päevi ehk 18. detsembrini.

Sel aastal on kingiootajaid ligi 150, seega on viimane aeg varrastel käia lasta. Kudumisel võiks silmas pidada jalanumbreid 43–47. Lisaks ajateenijatele lähevad sokid piirivalvelaeva Valve meeskonnale ja Kuressaare vapilaeva Admiral Cowan meeskonnale. Seni on omajagu sokke juba laekunud, kuid naiskodukaitsjate sõnul ongi nobedad kudujad oma näputöö tavaliselt ära toonud vahetult enne tähtaja kukkumist. Saarte Hääle toimetusse oli eile lõunaks toodud 50 paari villaseid sokke koos väikeste üllatuste ja kaardikestega.

Sokkide kogumispunktid asuvad aga ka Kuressaares Väljaku tn 5 Kaitseliidu maleva staabis, Orissaares võib sokid viia raamatukokku ja Kirde poodi, Tornimäel koolimajja, Salmel lasteaeda ja Leisis vallamajja. Siia ja sinna oli eilseks sokke kenasti juba ka toodud. Salme lasteaiast kinnitati Saarte Häälele, et neil sokikogu kasvab, samuti on sokke toodud Orissaare raamatukogusse.

Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr innustas inimesi veel viimast pingutust tegema, et Saaremaa poistel jalad jõuluks sooja saaksid. “Võiks ju ikkagi teha poistele ilusa kingituse,” märkis Kirr. Ta lisas, et sokikoguse kokkusaamisega probleemi ei teki, kuid sokid tuleks kogumispunktidesse tuua ikkagi õigeaegselt. Seega tasub meelde jätta, et järgmise nädala pühapäev on see kõige viimane päev, mil vardad käest panna ja valmiskootud sokid mainitud punktidesse toimetada.

Naiskodukaitsjad lähevad mandrile ajateenijatele sokke üle andma 20. detsembril.