Politseil positiivne nädalavahetus: ei kuritegusid ega roolijoodikuid (1)

Kuressaare politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Ahti Lepp ütles Saarte Häälele, et sel nädalavahetusel ei ole toime pandud ühtegi kuritegu ja liiklusest ei tulnud eemaldada ühtegi alkoholijoobes mootorsõiduki juhti.

Täiesti tööta politsei siiski ei olnud.

Nädalavahetusel jõudis 1967. a sündinud meesterahvas varastada kahest erinevast poest alkoholi. Mõlemal juhul tabati ta vahetult pärast teo toimepanemist.

7. detsembril teatati politseile, et omavoliliselt on sisse tungitud Pihtla vallas Nässuma külas asuvasse suvemajja, kus on lõhutud, lagastatud, peetud pidusid ja magatud. Kui esimest korda pole politsei kohapealt kedagi kätte saanud, siis sel nädalavahetusel saadi kahel päeval järjest sündmuskohalt kätte noori, kelle hulgas oli ka alkoholi tarvitanud alaealisi.

Alaealised anti vanematele üle. Isikuid ootab nüüd ees väärteomenetlus karistusseadustiku § 266 järgi ehk omavoliline sissetung, mille eest näeb sanktsioon ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut (ehk 1200 eurot) või aresti.

Liiklusest eemaldati 2 juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhti. Ühel juhil oli küll kehtiv juhtimisõigus olemas, kuid õige kategooria puudus. Tabati ka üks kiiruseületaja.

9. detsembril teatati politseile, et Kuressaares ühes korteris on end üles poonud 1983. a sündinud meesterahvas. Surnukeha saadeti kohtuarstlikule lahangule.