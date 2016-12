Kremli parempoolne sõber Pariisis?

Eelseisvate Prantsusmaa presidendivalimiste peamine favoriit on parempoolsete uus liider François Fillon, kes on Prantsuse ajakirjanduse väitel läbi ja lõhki venemeelne poliitik.

Kes välispoliitikat jälgib, peaks teadma, et viimasel ajal on ebatäpsed sotsioloogilised küsitlused suisa igapäevaelu lahutamatuks osaks saanud. Alguses Brexit, seejärel Donald Trumpi ootamatu valimisvõit. Nüüd siis François Filloni edu parempoolsete eelvalimistel Prantsusmaal.

Viimase kahe aasta vältel on asjatundjad olnud seisukohal, et Vabariiklaste erakonna kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel saab kas Alan Juppé või siis Nicolas Sarkozy.

Mis puutub Filloni, siis temale prognoositi paremal juhul alles kolmandat kohta. Veel paar nädalat tagasi jäi ta Juppést maha pea 20 protsendiga. Tulemus oli aga tõeline üllatus – veenev võit parteisisestel valimistel, mis tähendab, et just temast saab järgmise aasta kevadel toimuvatel presidendivalimistel parempoolsete peamine kandidaat.

Liberaal majanduses

Spetsialistide arvates seisnevat Filloni edu saladus peamiselt selles, et võrreldes teiste kandidaatidega tuli ta eelvalimistel välja kõige detailsema ja läbimõelduma programmiga. Kõnealune programm olevat üles ehitatud n-ö hundid söönud, lambad terved põhimõttel ja rahuldab maksimaalselt parempoolse valijaskonna ootusi.

Võtame näiteks majandusvaldkonna, milles tema pakutud muudatused on kõige radikaalsemad ja julgemad. Majanduses lubab Fillon pikendada töönädalat praeguselt 35 tunnilt 39 tunnile, pensioniiga aga tõsta 62 eluaastalt 65-le. Lisaks lubab ta lihtsustada töölt vallandamise protseduuri ja vähendada tohutu suurt riigiametnike arvu.

