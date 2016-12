Maailmameredel rännanud vanavanaisa kohver

Nõiakaevuga Laugu turismitalus võiksid selle peremees Uku Sillaste ja perenaine Annika Vallau rääkida kas põhjalikuma või pealiskaudsema, pikema või lühema loo vanaaja asjadest, mis talumuuseumis tallel.

Ligi saja-aastase taluhoone tubadest õhkub pererahva kätetöö soojust. Mitme toa seinal püüavad pilku Annika ema Luule Jõeääre tehtud kaunid vaibad, igaühel oma lugu. Perenaine teab rääkida, et ühte vaipa tegi ema koguni kaks ja pool aastat (!). Kindlasti on see taies hindamatu väärtusega.

“Korjame vanu tööriistu ja muid taluesemeid, koduses majapidamises kasutusel olnud asju, et neid külalistele näidata ja rääkida, kui raske või kerge oli omal ajal talutööd teha. Enamikust eksponaatidest teame üsna palju. Põhiliselt tunnevad vanade asjade vastu huvi keskealised ja vanemad inimesed,” selgitab Uku Sillaste.

Ei mahu majja äragi

Mida kõike Laugu talumuuseumis näha saab ja käega katsuda võib. Seintel ripuvad väiksemad ja suuremad käsisaed. Vana viljatuulamismasin on oma töö põlluveeres või rehe all ammugi ära teinud.

