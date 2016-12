Ott Tänaku senine kaardilugeja Raigo Mõlder ütles, et loobus WRC sarjast isiklikel põhjustel.

“Tore aeg oli, aga teed läksid lahku,” ütles Mõlder Õhtulehele ja lisas, et teadis juba enam-vähem hooaja keskel, et ei soovi järgmine aasta WRC sarjas osaleda.

“Otsustasin loobuda perekondlikel ja isiklikel põhjustel. Soovin keskenduda perele,” rääkis ta, lisades, et jätkab rallisõitu hobikorras.