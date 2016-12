Aeg teha plaane jõulu- ja aastavahetuspidudeks

Siin ja seal algavad jõulupeod järgemööda juba pihta ning kaugel need aastavahetuse pidustusedki enam on. Viimane aeg on välja valida, millisele peole oma sammud seada.

KIHELKONNA

31. detsembril nääripidu Kihelkonna rahvamajas. Tantsuks mängib ansambel Plaan B, tuleb näärivana, toimub õnneloos, õnnetina valamine, avatud on baar, näeb ilutulestikku. Pilet eelmüügis

10 €, kohapeal 12 €.

KURESSAARE

18. detsembril jõulupidu “Salasoovid” Kuressaare spordihoones. Pärli pisipreilid rühmadest Roosinupud, Särasilmad ja pesamunad Sirelihaldjad loovad rõõmsa jõulutunde ja toovad soojust igasse hinge. Külalistena astuvad lavale võimlemisklubi Flex võimlejad. Algus kell 18.

28. detsembril kell 14 Kuressaare päevakeskuse jõulupidu üllatusesinejatega. Tantsime, laulame ning töötab baar.

31. detsembril kell 21 mönus aastavahetus Mönusas Villemis. Tantsuks mängib ansambel Prominent. Pääse 30 €.

31. detsembril kell 21 aastavahetus Jäääärega Arensburgi lounge-restoranis Muusa. Pääse 95€.

31. detsembril kell 20 aastavahetuspidu spaahotelli Meri restoranis Marine. Esineb bänd IZ-58. Õhtujuht Andres Karu. Pilet 49 €.

31. detsembril kell 20 aastavahetuspidu spaahotelli Rüütel restoranis Ritter. Esineb James Werts World Project. Õhtujuht Margo Hussar. Pilet 69 €.

31. detsembril aastavahetus Grand Rose Spas. Tantsuõhtu ansambliga Apelsin. Varahommikuni loob meeleolu DJ Toomas Lääts. Suurel ekraanil lõbusad seigad lavastusest “Armastus kolme apelsini vastu”.

31. detsembril aastavahetus GOSPA-s, lavale astub Dave Benton Band. DJ Märt Rannamäe.

31. detsembril müstiline aastavahetus – Meisterjaan Johan SPA hotelli sohvabaaris Lounge 13.

31. detsembril aastavahetuse maskiball klubis Diva. Laval pakub helinaudinguid saksofonil Märten Kaldamäe. DJ Peeter Kukk.

31. detsembril Kodulinna lokaalis DJ Urmas Rämmal.

31. detsembril särav aastavahetuspidu “Idast läände” Saare Golfi restoranis MO. Pidu algab kell 20, õhtut juhib Mikk Saarela. Tantsuks mängib Positiiv. Pääse 79 €.

31. detsembril uue aasta pidu Kapteni kõrtsis. Kell 00.30 alustab ans TV5.

LAIMJALA

22. detsembril kell 10.30 Kahtla lasteaia ja Laimjala koduste laste jõulupidu Laimjala rahvamajas.

30. detsembril kell 20 aastalõpupidu Laimjala rahvamajas. Tantsuks mängib ansambel Sleepwalkers. Pilet eelmüügist 10 eurot, kohapeal 15 eurot. Vajalik laudade eelbroneerimine! Töötab baar, suupisted võta ise kaasa!

7. jaanuaril kell 12 väärikate uusaastapidu Laimjala rahvamajas. Esinevad oma valla noored, laulu- ja tantsuansambel Muigud. Tantsuks ja lauluks mängib akordioniansambel Kiääks.

LEISI

30. detsembril kell 20 aastalõpupidu Karja mõisa saalis. Tantsuks mängivad Irena ja Ivar Hansen. Pääse 5 €.

31. detsembril Pärsama kultuurimajas aastavahetuse pidu vahuveini ja ilutulestikuga. Uksed avatakse kell 20. Tantsubänd Anmatino alustab särava valgussõuga kell 22. Broneeri laud varakult! Enne 23. detsembrit väljaostetud pilet 5 €, hiljem 10 €.

LÄÄNE-SAARE

14. detsembril kell 10 Lääne-Saare valla Kuressaare linna ümbruse koduste laste jõulupidu Nasva klubis.

16. detsembril kell 10 Lääne-Saare valla Kaarma piirkonna koduste laste jõulupidu Aste lasteaias

16. detsembril kell 20 jõulupidu Eikla klubis. Tantsuks mängib Jüri Homenja. Mängud, auhinnad, üllatused. Pääse 5 €.

16. detsembril kell 12 Lääne-Saare valla eakate jõulupidu hooldekodus Saaremaa Valss. Osalustasu 8 €.

18. detsembril kell 13 talvepidu Kõrkküla seltsimajas. Esitusele tuleb lõbus lugu Tõmblukuga Kassist, kellega koos saavad kõik pidulised ka ise mängida, laulda, tantsida. Kingisoovist anna teada Maretile, kes suhtleb otse jõuluvanaga. Tel 56 618 896.

20. detsembril kell 10 Lääne-Saare valla Kärla piirkonna koduste laste jõulupidu Kärla lasteaias.

21. detsembril kell 10 Lääne-Saare valla Lümanda piirkonna koduste laste jõulu­pidu Lümanda lasteaias.

23. detsembril kell 20 jõulupidu Nasva klubis. Jõuluprogramm, kus esinevad segarahvatantsurühm Pööris, naisansambel Sireenid. Meelelahutuseks estraadikava ja külla tuleb jõuluvana. Tantsuks mängivad Karl Madis, Margus Martmaa. Pilet eelmüügist 10 €, kohapeal 15 €.

25. detsembril Kõrkküla seltsimajas saskuturniiri lõpetamine. Kell 20 jõulupidu kõigile. Tantsuks mängib Taniel Vares. Osalustasu 3 €.

26. detsembril kell 12 jõulupidu Taritu rahvamajas. Jõulumäng “Merelised jõulud”, tuleb ka jõuluvana.

30. detsembril kell 20 aastalõpupidu Aste klubis. Tantsuks mängib PS Troika. Eeskavas kabaree, kuumad tantsunumbrid, huumorit omadelt esinejatelt. Pilet eelmüügist 10 eurot, kohapeal 15 eurot. Vajalik laudade eelbroneerimine! Töötab baar, suupisted võta ise kaasa!

31. detsembril kell 21 retrostiilis aastavahetus Eikla klubis. Üllatuskülalised, mängud, auhinnad. Sissepääs retrostiilis 3/5 €. Kell 00 mängib tantsuks DJ Elts.

MUHU

20. detsembril kell 11 koduste laste jõulupidu Muhu lasteaia saalis.

22. detsembril kell 16 kontsert-jõulupidu “Jõuluõhtu metsas” Muhu põhikooli saalis. Esinevad põhikooli õpilased.

25. detsembril kell 18 Külasema külaseltsingu jõulupidu Muhu restos Koost. Tantsuks mängib Ahto Juhkam. Pilet 3 €.

Info 53 008 874, Malle.

30. detsembril kell 20 aastalõpupidu Muhu spordihallis. Esinevad SÜG-i 99. lennu abituriendid, tantsuks mängib ansambel Mis Siis. Pilet 10 €. Info ja kohtade broneerimine

tel 50 37 407, Anneli.

MUSTJALA

25. detsembril kell 20 aastalõpupidu “Uuel aastal uue hooga” Mustjala põhikooli aulas. Jala paneb tatsuma Tarvo Raja (Radža), üllatusi siit ja sealt, aasta sportlase väljakuulutamine, nagu ikka tuleb külla jõulumees. Pilet eelmüügist 5 €, kohapeal 10 €. Külmarohi ja joogikõrvane võta ise kaasa!

ORISSAARE

20. detsembril kell 16 koduste laste jõulupuu Orissaare kultuurimajas.

25. detsembril kell 21 jõulupidu ansambliga Regatt ja NOH! kabareega Orissaare kultuurimajas.

31. detsembril kell 21 uue aasta pidu Naabritega Tagavere seltsimajas. Pilet 3 eurot. Kavas mängud ja üllatused, lisaks aastavahetamise tähistamisele jätab ansambel ajutiselt hüvasti ka kahe oma liikmega, kes liituvad Eesti kaitseväega. Tule ja jäta hüvasti vana aasta ning Naabrite liikmetega!

PIHTLA

30. detsembril kell 20 aastalõpupidu Sandla kultuurimajas. Tantsuks mängib Risto Paiste bänd, õhtut juhib Urmas Rüütel. Pääse 10 €. Kohtade broneerimine 27. detsembrini, tel 53 025 620 või kultuur@pihtlavv.ee.

PÖIDE

17. detsembril kell 15 jõulupidu Kõrkvere koolimajas. Tantsumuusika Are Tomsonilt.

30. detsembril kell 20 aastavahetuse pidu Tornimäe rahvamajas. Tantsuks OkiToki. Pilet kuni 21. detsembrini 12 €, alates 23. detsembrist 15 €.

SALME

21. detsembril kell 15 Salme valla pensionäride jõulupidu Salme kultuurimajas.

23. detsembril kell 20 Salme jõulupidu Salme kultuurimajas. Tantsuks mängib ans R.M.P Vigalast, avatud baar, esinejaid siit ja sealt. Õlle-Tõllu valimine. Pääsmed eelmüügist 7 €, kohapeal 10 €.

TORGU

21. detsembril kell 13 Torgu valla pensionäride jõulupidu Torgu kogukonnamajas, kuhu on seekord oodatud kõik vallaelanikud.

25. detsembril kell 21 jõulupidu Laadla baaris.

31. detsembril kell 00 aastavahetuse pidu Laadla baaris.

VALJALA

30. detsembril kell 20 Valjala valla aastalõpupidu Valjala rahvamajas. Tantsuks mängib ans XXL, showprogramm Salme kabareelt. Pilet 8 €.