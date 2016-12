Keidi Saks on parim maakonnainspektor

Muinsuskaitseamet tunnustas Saaremaa vaneminspektorit Keidi Saksa kui aasta parimat maakonnainspektorit tänukirjaga.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ütles Saarte Häälele, et Keidi Saksa valisid parimaks maakonnainspektoriks tema kolleegid.

“Selle põhjuseks on tema asjatundlik suhtumine muinsuskaitsesse ning alati positiivne ja sõbralik suhtlemine nii ameti sees kui ka mälestiste omanikega,” lisas ta.

Keidi Saksa sõnul on tema töö juures väga oluline, et ka mälestiste omanikud ise tunneksid huvi nende valduses oleva pärandi heaolu vastu.

“Meie eesmärk on inimesi harida ja teadvustada, et pärand on oluline mitte ainult muinsuskaitseametile, vaid ka inimestele endile,” selgitas ta.

Üldine tendents ongi Saksa sõnul pigem selles suunas liikunud, et inimesed püüavad üha enam eeltööd teha ning tulevad ja küsivad nõu, kui mingit laadi ehitustööd kavas on.

“Väga palju on neid, kes on tulnud ja kõigepealt uurinud, mida tohib teha ja mida mitte. Tavaliselt oleme alati konsensusele jõudnud,” lisas Saks.

Saare maakonnas on veidi üle tuhande kinnismälestise ja ligi 1400 vallasmälestist. Lisaks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal üle tuhande kinnistu.

“Selle haldamiseks kulub parajalt energiat, aga samas kui omanikud ise ka huvi tunnevad, siis oleme selle võrra kõik rikkamad,” märkis Saks.

Olulisemate ja huvitavamate objektidena, millega muinsuskaitseamet on Saare maakonnas sel aastal kokku puutunud, tõi Saks välja Tõlluste kiviaja matmispaiga ja mitu kirikut.

“Ei saa öelda, et kirikud restaureeritud või valmis saavad, aga tööd käivad,” kinnitas ta.

Erinevaid töid on väga palju tehtud ka Kuressaare hoonetel, mis muinsuskaitsealale jäävad. Saksa sõnul ongi temale tulnud tunnustus teatud moel tunnustus kogu maakonnale.

Muinsuskaitseametis töötab Keidi Saks 2014. aasta märtsist. Samal aastal lõpetas ta Eesti kunstiakadeemias bakalaureuseõppe restaureerimise ja muinsuskaitse erialal.

Tema lõputöö “Mantelkorstnad Saare maakonnas” juhendaja oli Rita Peirumaa, kes on samuti muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor.

Praegu on Saksal kunstiakadeemias lõpetamisel magistrantuur.