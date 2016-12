KG võitleb kiusamisega

Kuressaare gümnaasiumi lapsevanemad soovivad, et koolikiusamise tõttu taastataks näiteks kooli turvameeste süsteem.

“Koolikiusamine eksisteerib, oleks mõttetu seda eitada,” tunnistab KG hoolekogu vastvalitud juht Maris Rebel. Tema sõnul pole aga kindlasti tegu eriolukorraga.

Hoolekogu viimasel istungil tuli koolikiusamise teema siiski eraldi päevakorrapunktina arutusele. Peamiselt väljendub kiusamine selles, et vanemate klasside õpilased käituvad kiuslikult endast noorematega.

“Garderoobide juures olevatesse klassidesse minek on väiksematele ebamugav – III kooliastme poisid panevad jala taha, hirmutavad, kiusavad. All tundi oodates tekib konflikte ka II kooliastme klassides,” seisab hoolekogu protokollis.

Maris Rebeli sõnul ei tulnud teema üles mitte niipalju kiusamise vaatevinklist, kui hoopiski kooli tugikeskuse töö ja teenuste aruteluna. Tugikeskus on saanud Rebeli sõnul palju head tähelepanu.

Tugikeskuse juht Piret Tenno oli Rebeliga sama meelt, et probleemi eitada ei saa. “Kool on suur ja lapsi on palju, mis teeb kiusamise kiusajaile lihtsamaks,” nentis Tenno. “Usun, et Kuressaare gümnaasium ei ole ainus kool, kus selline teema päevakorral on,” lisas ta. Tenno sõnul on kiusamine loomulikult taunitav tegevus, mida ei tohiks ideaalis üheski kollektiivis eksisteerida.

Tenno ja Rebel ütlevad, et politsei otsest sekkumist ei ole koolis vaja olnud. Rebeli sõnul on politseiga hea koostöö ning pärast mõnda lahendatud vahejuhtumit on tehtud ka selgitustööd.

Maris Rebeli sõnutsi on turvateenuse taastamine päevakorrale tõusnud eelkõige garderoobide pärast, mille pimeda nurgataguse asukoha tõttu kannatab sealne heakord. Lõhutakse kappe ja kustutakse tulesid, et teisi kiusata. Selle vastu aitab valgustilülitite asendamine lampe tööle panevate liikumisanduritega.

Samas oleks ikkagi vaja inimest, kes jälgiks kaamerapilti ja liiguks ringi. “Kunagi on selline teenus koolis ka olnud. Hoolekogu arvates võiks selle taastada. Kool tegutseb selle nimel,” kinnitas Rebel. Piret Tenno lisas, et praegusest olukorrast, kus nii juhtkond, tugi-

spetsialistid kui ka õpetajad püüavad garderoobis toimuval päeva jooksul silma peal hoida, paraku ei piisa.

Koolijuht Toomas Takkis märkis hoolekogu protokolli kohaselt, et linn ei ole kahjuks tugikeskusele turvatöötaja jaoks raha eraldanud. Huvitaval kombel ütles linna pressiesindaja Kristiina Maripuu, et KG pole kunagi sellist taotlust teinudki, seega pole linnavalitsus saanud ka keelduda.

Saarte Häälele ütles Takkis, et kool ei ole tõepoolest linnavalitsuse poole turvateenuse sooviga pöördunud. “Siin on mingi infomüra,” lisas ta.

KOMMENTAARID

Piret Tenno, KG tugikeskuse juhataja: “Oleme püüdnud teemaga tegeleda nii klassiti kui ka individuaalselt, vajadusel koos kõikide asjasse puutuvate laste vanematega jne. Oluline on märkamine ja kindlasti sellele järgnev tegutsemine, et nii kiusamises süüdistatav kui ka kiusaja saaks aru, et tegu on tõsise probleemiga, millele ei saa läbi sõrmede vaadata. Teeme omalt poolt kõik, mis meie võimuses, et iga juhtum leiaks positiivse lahenduse. Siinkohal on olulisel kohal ka koostöö kodu ja perega, kellel on samuti märkimisväärne roll lapse hoiakute kujunemisel.”

Maris Rebel, KG hoolekogu juht: “Meil on hoolekogus ka mandri koolist tulnud laste vanemaid ja nende kommentaar meie hoolekogus käsitletavatele probleemidele on olnud pigem, et millega te siin tegelete!? Jumal, kui hästi teil siin kõik on. Ilmselt on asjad veidi parema kontrolli all tänu pidevale kooskäimisele, kohtume neli korda aastas ja ehk aitab kaasa ka suhteliselt pisikese kogukonna üksteise tundmine.”