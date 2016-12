Koolijuhid: hambaarst tulgu parem kohale

Koolijuhid leiavad, et kui jätta laste hambaarsti juurde kontrolli viimine nende vanemate hooleks, osa lapsi tohtri juurde ei jõuakski.

Orissaare hambaarst Terje Peedu, kes aastaid Orissaare, Pöide ja Laimjala valla koolilaste hambaid kontrollinud ja ravinud, läks 1. detsembrist pensionile.

“Enne pensionile jäämist käis ta meil kohapeal ja vaatas laste hambad üle,” ütles Laimjala vallas asuva Kahtla kooli direktor Helle Rüütel. “Ta ütles, et lapsed ravita ei jää ning edaspidi korraldab seda Kuressaare hambapolikliinik.”

Samas tõdes Rüütel, et selles osas, kuidas Kahtla kooli lapsi edaspidi kontrollima ja ravima hakatakse, jääb ta praegu vastuse võlgu.

Direktor lisas, et kuna viimasest kontrollist on nii vähe aega möödas, pole kool dr Peedu asendajat veel otsinud. “Eks me varsti pea otsima hakkama – kas leidub keegi, kes oleks huvitatud siin kohapeal käimisest.” Kuna Kahtla kool asub linnast kaugel, on Rüütli sõnul ainumõeldav, et laste hammaste kontrollimiseks tuleb hambaarst kohapeale. Ka jääksid tema sõnul osa laste hambad kontrollimata ja ravimata, kui vanemad peaksid ise lapsi tohtri juurde sõidutama.

Rüütel avaldas lootust, et olukord laheneb ja lapsed hambaravita ei jää. “On ju lubatud, et see teenus mitte ei halvene, vaid paraneb,” lausus Helle Rüütel.

Ka Pöide vallas asuva Tornimäe kooli õpilaste hambaid käis dr Peedu kontrollimas sel sügisel. “Kuna doktor Peedu käis lapsi üle vaatamas kaks korda aastas – kevadel ja sügisel –, ei ole me praegu veel midagi korraldanud,” ütles Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu.

Ka tema leiab, et tohter peaks laste hambaid kontrollima koolis. “Muidu võib tõesti juhtuda, et paljud lapsed hambaarsti juurde ei jõuagi, kuna lapsevanemad on liiga hõivatud või ei pääse lapsed mõnel muul põhjusel hambaarsti juurde.”

“Kuigi üks kabinet suleti, kinnitame, et Saaremaa inimesed ei pea muretsema hambaravi kättesaadavuse pärast,” ütles haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist Taisi Kõiv. Tema sõnul saavad Orissaare, Pöide ja Laimjala valla lapsed alates detsembrist külastada hambaarsti Muhus ja Kuressaares.

“Kui hambaarst käib kohapeal, on see koolide oma kokkulepe hambaarstiga,” märkis ta, lisades, et kooli ja hambaarsti koostööd haigekassa ei koordineeri.

Haigekassa lepingupartnerid, kes osutavad lastele hambaravi, on Muhus Anneli Randmets Hambaravi, Kuressaares aga Anne Illaku Hambaravi OÜ, Eva Tamkivi Hambaravi OÜ, Hammas AR OÜ, Hanvar AS, Heli Hiie Hambaravi OÜ, Kuressaare Hambapolikliinik SA, Luukas K. K. OÜ ja Seemo A. P. OÜ.