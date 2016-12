Mõntu plaanitakse LNG-terminali

Vene gaasiettevõte LNG Gorskaya LLC kavandab Mõntu sadamasse vedelgaasi (LNG) punkerdamise terminali, mis oleks osa suuremast, ligi 33 miljonit eurot maksvast projektist, kirjutab Portnews.ru.

“Meil on praegu, nagu ütleb vanasõna, hanguga vee peale kirjutatud. On koostatud lihtsalt selline plaan, mingeid pabereid pole keegi allkirjastanud. Kui on asjal jumet, siis Mõntu sadam ei ole selle vastu,” ütles OÜ Mõntu Sadam juhatuse liige Mihkel Undrest BNS-ile.

Undrest ütles, et 33 miljonit eurot jaotub laiali kogu projekti peale ega puuduta kindlasti ainult Mõntu sadamat. “See ei puuduta ainult sadamat. Selles suurusjärgus hakatakse seda Euroopas ajama,” rääkis ta. “See terminal võib ka mujale tulla. Küsiti, kas te olete huvitatud, vastasime: jah, oleme huvitatud. Me oleme kohtunud spontaanselt, eile oli esimene kohtumine, helistati, et saame kokku ja arutame. Kui nad uuesti helistavad, siis kohtume võib-olla jälle. Aga võib-olla nad enam meile ei helista, helistavad kellelegi teisele.”

Keskusse kavandatakse Portnewsi andmetel 5000-kuupmeetrist ujuvat LNG-hoidlat ja kaid punkerdatavate laevade jaoks. Laevu hakataks plaanide kohaselt punkerdama 1300-kuupmeetrise mahutavusega tankerlaevast.

Projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu (EL) transpordiinfrastruktuuri programmidest, sealhulgas programmist CEF-T.