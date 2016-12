Rauno Liitmäe läheb õppima ja treenima USA-sse

Mitmevõistleja Rauno Liitmäe (pildil) asub uuest aastast õppima ja treenima Ameerika Ühendriikide ülikoolis University of Missouri või nagu kohalikud seda hellitavalt kutsuvad – MIZZOUs.

“USA-sse õppima ja sportima minek on olnud minu unistus juba pikemat aega,” tunnistas Rauno Liitmäe. “Mõte käis peast läbi ka enne gümnaasiumi lõpetamist, kuid toona piirdus asi kirjavahetuse pidamisega teatud ülikoolidega. Tagantjärele mõistan, et ei olnud toona selliseks elumuutuseks veel valmis. Kui möödunud suvel MIZZOU spordijuhtkonnaga suhtlema hakkasin, siis eristusid nad teistest ülikoolidest mäekõrguselt, peamiselt just oma entusiastliku ja positiivse ellusuhtumise tõttu. Mõistsin, et nüüd on aeg oma “American Dream” ellu viia. Sügisel allkirjastasimegi stipendiumipaberid.”

Rauno Liitmäe asub õppima magistrieriala nimetusega global public affairs ehk rahvusvahelised avalikud suhted. Eriala valikul lähtus ta soovist, et suudaks ühel päeval teha mehetegusid spordimänedžeride maailmas. Tallinna ülikoolist omandatud õigusteaduse bakalaureusekraad on ka sellel teel oluline alustala.

Õpingud kestavad USA-s kaks aastat ehk 2018. aasta lõpuni, kuid esimese reisi tagasi kodusaarele võtab Rauno Liitmäe ette juba 2017. aasta juunis. “Loodan eeloleval suvel lõpuks läbi teha oma esimesed tuleristsed Saarte mängudel, mis toimuvad seekord Gotlandi saarel. Eks näis, mis uus aasta toob,” märkis ta.