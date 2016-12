Suvemajas lagastati ja magati

Eelmisel nädalal teatati politseile, et Pihtla vallas Nässuma külas asuvasse suvemajja ja selle abihoonetesse on omavoliliselt sisse tungitud, seal on lõhutud, lagastatud, peetud pidusid ja magatud.

Kui esimesel korral politsei kohapeal kedagi kätte ei saanud, siis sel nädalavahetusel jäi kahel päeval järjest vahele kümme noort, neist seitse alaealist. Neist omakorda neli oli ka alkoholi tarvitanud. Alaealised anti vanematele üle.

Noori ootab nüüd ees väärteomenetlus karistusseadustiku omavolilise sissetungi paragrahvi järgi, mille eest näeb seadus ette rahatrahvi kuni 1200 eurot või aresti.