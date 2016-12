Uus valitsus lammutab maavalitsused

Jüri Ratase valitsus kavatseb kaotada maavalitsused, mille ülesanded jagatakse omavalitsuste ja keskvõimu vahel.

Maavalitsuste kaotamine on osa haldusreformist, millega tegeleb riigihalduse minister Mihhail Korb, kes peab likvideerimiskavaga välja tulema 26. jaanuariks. Maavalitsuste sisuliselt omavalitsuslikud ülesanded on kavas anda omavalitsustele ja nende ühisasutustele ning maavalitsuste riikliku järelevalve funktsioonid riigiametitele, vahendas portaal Delfi valitsuse plaani.

“Kahjuks ei oska seda uudist veel kommenteerida,” ütles Saare maavanem Kaido Kaasik Saarte Häälele ja lisas, et tal on täna kavas minister Korbiga kohtuda. “Vahest kuuleb siis täpsemalt, kas minnakse eelmise plaaniga edasi või on teoksil uue tegevuskava koostamine.”

Maavalitsuste kaotamise idee oli juba eelmisel valitsusel. “Selge on, et maavalitsuste süsteem vajab muutmist. Valida on kahe põhimõttelise suuna vahel: kas jagada maavalitsuste ülesanded laiali või anda neile ülesandeid juurde. Maavalitsuste uuesti ülesehitamine tähendaks aja jooksul toiminud muudatuste tagasipööramist, kuid analüüsid on näidanud, et see ei ole hea lahendus,” rääkis minister Korb Delfile.