Aita Saare ratsakeskusel võita

Saare ratsakeskusel on au olla Eesti ratsaspordiliidu “Aasta üritus 2016” nominentide hulgas. Kindlustamaks, et neist tiitlivõitjad võiks saada, on võimalus ratsaliidu kodulehel nende poolt oma hääl anda.

Aasta ürituse nominentide hulka arvatud ürituste ja projektide valikul oli kõige olulisem lähtepunkt panus ratsaspordi arengusse ja kandepinna laiendamisse, samuti olulisus riiklikus ja piirkondlikus plaanis.

Saare ratsakeskuse puhul on välja toodud nende panus ratsaspordi arengusse Saaremaal – ratsaklubi on läbi aasta korraldanud mitmeid koolitusi ja treeningprojekte, mille eesmärk on laiendada kandepinda ja tõsta sportlikku taset Saaremaal.

Konkurentsi pakuvad saarlastele samas kategoorias MK-etapp koolisõidus, Kõrvemaa Kestvusratsutamine, Combi Cup ja Porsche Karikas.

Oma hääle saab anda kuni 23. detsembrini. Auhinnad antakse üle jaanuaris 2017 Eesti ratsaspordi liidu hooajalõpu galal.

Anna oma hääl siin: https://www.surveymonkey.com/r/parimad2016.