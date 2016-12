Koidu ja Johan Heinmaa kodu Sõrve vaikuses

Seekord läheb Oma Kodu Sõrve, külla Koidu ja Johan Heinmaale. Lõppev aasta on neile olnud igati eriline. Kevad tõi kümnelapselisse perre maakonna kümnenda aasta ema tiitli ja hilissügis kümnenda aasta isa aunime. Igapäevatöid, rõõme ja muresid niikuinii.

Kõigepealt vaatame koos Johaniga natuke ringi Vaheniidi õues. “Jah, uuemate maaüksuse kirjade järgi on koha nimi Vaheniidi, vanasti on olnud ka Orbu ja Saadu,” ütleb Johan. Vana maja on tänaseks päris põhjalikult ümber ehitatud. “Tükati oli ikka nii mäda, panin uue sõrestiku, vill vahele. Sarikad, laetalad, katus – kõik on absoluutselt uus,” räägib peremees. Üht-teist oleks vaja veel teha, aga napib nii aega kui ka raha.

Elamist on uuendatud nii väljast kui ka seest. Johani laotud on ka ahjud-pliidid. Ja hästi laotud – tuba on hommikusest kütmisest nii soe, et susiseb. “Kõik asi on ju inimeste tehtud. Kui üks inimene on midagi valmis teinud, siis teiste asi on see selgeks õppida. See ei tohiks mitte üle jõu käia. Kui ma traktoristi kursustel käisin, oli meil seal üks tõsine mees, ei naernud mitte kunagi, andis meile traktoriehitust ja neile, kes ei saanud kuidagi traktoriehitusega hakkama, ütles ikka: kulla mehed, inimesed on selle traktori valmis teind ja teilt ei nõuta muud kui see selgeks õppida!”

