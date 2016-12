Kuressaare filminädal populaarsem kui mullu

Kuressaare filminädalal näidatud üheksat linateost käis vaatamas kokku 813 inimest.

TeatriKino administraator Elen Pärtel-Saar ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et seda on poole rohkem kui eelmise aasta filminädalal, kuid arvestama peab ka seda, et mullu toodi suurele ekraanile kuus filmi. Vaatajaid oli siis 409, mis tegi ühe kinoseansi keskmiseks publikuarvuks 68. Tänavu oli sama näitaja 90.

Populaarseim täiskasvanutele mõeldud film oli USA film “Liitlased”, mida käis vaatamas 149 inimest. Veelgi enam kogus publikut aga Taani animafilm “Maagiline jõulukarp”.

Laste multikad lähevad alati hästi, tõdes Pärtel-Saar, et nende võtmine programmi on alati kindla peale minek. Arvudest rääkides märkis Pärtel-Saar veel, et tema unistus on, et filminädal tooks tulevikus kinno sama palju inimesi kui menukomöödia “Klassikokkutulek”. Viimast käis TeatriKinos vaatamas üle 2500 inimese.

Elen Pärtel-Saar kinnitas, et Kuressaare filminädal tuleb ka järgmisel aastal. Võib-olla tuuakse see aga kuu varasemaks, novembrisse. “Detsembris on inimestel palju tegemist ja väga palju üritusi,” nentis ta.