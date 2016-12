Kuusenõudlus tekkis tänavu varem (1)

Kuusemüüja Oliver Sannikule hakkasid püsikliendid tänavu helistama juba detsembri esimestel päevadel.

“Juba viiendal helistati ja küsiti, millal saab puud ostma tulla. Harilikult olen nii 14. detsembri paiku müügiga alustanud,” rääkis Sannik.

Tema sõnul on kuuse meetrihind 11–12 eurot, jäetud on ka väike tingimisruum. “Eks see kuusk on siuke turukaup, nii et peab veidi tingimisruumi jätma. Saarlased ikka tingivad ka, mõned rohkem, mõned vähem. On neid, kes lepivad üsna kiirelt, ja teisi, kes lähevad nahaalseks ja tahavad kuusega poolmuidu minema jalutada,” pajatas Sannik.

Lisaks Jaama ja Talve tänava ristmikule müüb Sannik tänavu kuuski ka Kaare ja Pihtla tänava nurgal. Tema sõnul eelistavad saarlased ikka kohalikku puud, aga neid ei olevat praegu nii palju saada. “Praegu on mandritoodang ka kenasti läinud, kuigi saarlased küsivad ikka kohalikku puud. Neid peaks nüüd täna-homme tulema,” märkis ta.

Kes ei taha linnast kuuske osta, võib jõulupuu ka ise metsast ära tuua. Selleks saab kasutada RMK mobiilirakendust, millega on riigimetsast kuuse toomine äärmiselt lihtne. RMK kommunikatsioonijuht Mari-Liis Kitter ütles, et kõigepealt tuleb riigimets üles leida, seejärel end telefoni kasutades positsioneerida ja kui kõige kenam jõulupuu leitud, tuleb metsas teha RMK mobiilirakendusest tasuline kõne ja võibki puu koju vedada.

“Mobiilimaksega saab riigimetsas kuuse eest tasuda alates 2009. aastast ja teenuse kasutamine on järjest aktiviseerunud. Eelmisel aastal veeti pühadeks nõnda koju 10 000 kuuske,” nentis ta. Riigimetsa jõulukuuse hind sõltub puu kõrgusest. Hinnad jäävad 3–30 euro vahemikku, kõige eelistatumad kuused ehk siis 1–2 meetri pikkused puud maksavad 8 eurot.