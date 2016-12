Linn jättis joodikud ilma legendaarsest pingist

Kuressaare kesklinna joodikute armastatud puhke- ja kogunemispaigaks olnud dolomiitfiguuriga istepink Rae poe kõrval saab linnaruumis uue asukoha. Kus, ei ole veel otsustatud.

Eile hommikul võtsid Kuressaare linnamajandusettevõtte töötajad pingi koost lahti ja viisid selle detailid ühes pinki kaunistanud Hannes Starkopfi skulptuuriga “Istub” hoiule ettevõtte territooriumile, kus see jääb ootama aega, mil ta uude kohta paigaldatakse.

Starkopfi taies valmis 1997. aasta juulis Kunstisuve raames toimunud dolomiidi-workshopil. Esialgu kaunistasid dolomiitkuju ka akrüülvärviga maalitud lilled, mis nüüdseks on aga maha kulunud.

“Selle kohta, et Rae poe linnavalitsuse-poolset sissepääsu on pingile ja poe ukse ette kogunenud seltskonna tõttu ebamugav kasutada, tuli signaale juba päris sageli. Samuti juhtisid olukorrale tähelepanu mitmed linna külalised,” selgitas linnapea Madis Kallas.

Pingi ja skulptuuri tulevane asukoht linnaruumis on veel lahtine ja seda, kus pink edaspidi olema saab, ei ole linnavalitsus veel otsustanud.

“Rentnikele on see pink juba algusest peale muret tekitanud. Pingi teisaldamisega muutub keskuse sissepääsu pilt oluliselt paremaks,” ütles Rae keskust haldava Compakt Kinnisvara projektijuht Allar Sepp.

Keskuses Rae poodi pidava Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov lisas, et kui linnavalitsus on pingi teisaldamise ette võtnud, on see hea uudis. “Pingi kasutajad ja linnalinnud muudavad selle pigem probleemseks kohaks, mitte skulptuurseks vaatamis- ja puhkamiskohaks,” möönis ta.

Koovi sõnul on Ferrumi kaubamaja ja kultuurikeskuse vahel piisavalt istumiskohti, nii et poe-esise pingi teisaldamine ei tohiks ka linnakodanikele ebamugavusi tekitada.

Joodikute pingi salajoodikud

“Joodikute pingil” toimunu kohta on rääkida üht koma teist. “Ega seal alati eriti rõõmsalt ja üksmeelselt viint visatud. Pink oli küll kogu aeg “päevakoeri” täis, kuid pahatihti ei olnud neil raha,” rääkis üks toimunule tunnistajaks olnud kodanik.

Seega olid hinnas semud, kel õlle ostmiseks raha. Samas polnud nood rahakamad vennad põrmugi huvitatud sellest, et nende kesvamärjuke ära juuakse.

Seega leiti moodus salaja joomiseks. Üldiselt tiksuti ilusti pingi juures ja aeti juttu, kuid siis kõnniti korraks Rae poodi, kust osteti pooleliitrine kange õlu. Varrukasse peidetud õllega väljuti kaubamaja-poolsest uksest ning hakati vaiksel sammul ümber nurga Rae kaupluse ja raekoja vahelt taas pingini liikuma. Liikumise jooksul kulistati õlu endale sisse ja pudel poetati Rae poe seina äärde. Maja nurga tagant väljudes ja pingisõprade vaatevälja ilmudes oli õllest järel vaid väike röhitsus.