Mardi talu lambalugu (1)

Hea lugeja, 2016 aasta suvenumbris said lugeda Mardi talust ja minu tegemistest seal. Nüüd talvenumbris on mul au sulle ise kirjutada. Kuid ma ei taha sulle kirjutada otseselt ei endast ega Mardi talust, vaid rääkida hoopis lammastest. Nimelt Kihnu maalambast.

Kes on Kihnu maalammas?

Eesti maalambaid oli eelmise sajandi algul üle poole miljoni. Selle sajandi alguseks oli nende arvukus vähenenud rohkem kui tuhat korda ja ainuke arvestatav populatsioon oli säilinud Kihnus, kus geograafiline ja kultuuritraditsiooniline eraldatus ning konservatiivsus oli neid suutnud veel alles hoida. Siit austav tänapäeva nimetus Kihnu maalammas.

Õnneks on nüüdseks MTÜ Kihnu Maalambakasvatajate Selts, eelkõige seltsi presidendi Anneli Ärmpalu-Idvandi initsiatiivil need lambad päästetud ja taas tõuna olemas, oma tõuraamatu ja jõudluskontrolliga. Tänavu 20. jaanuaril tunnustas veterinaar- ja toiduamet oma otsusega Kihnu maalambakasvatajate seltsi tõuaretusorganisatsioonina, kes loob pretsedendi uuel Eesti ajal praegu ainukese tunnustatud tõuga, kelle kohta ei ole varem tõuraamatut peetud.

Kaks aastat on mu Saaremaa maakodus olnud rendilambad. Küsid, miks lambad või kust minul see lambaarmastus? On “süü” vanaemal? Tema juures oli mul lapsena mängimiseks must mängulammas. Miskipärast on mind alati erutanud mõte: meri, kadakad, kiviaiad, lambad. Olen ikka vastu vaielnud, et kes on koerainimene, kes kassi-, mina olen öelnud: on koer, on kassid, igatsen lambaid.

Ja millised lambad sobivad ühte pärandtallu – ja seda vana rehielamu ju on – veel paremini kui mitte meie oma pärandloomad!

