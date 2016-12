Millised on edukamate firmade kasumid ja käibed?

Creditinfo Eesti AS-i ehk endise nimega Krediidiinfo kokkuvõttest “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2015” selgub, et kasumis ettevõtete kasumite summa ulatus ligi 6 miljardi euroni.

Creditinfo sättis edukad firmad ritta ka maakonniti, seda nii kasumi kui ka müügitulu arvestuses. Saaremaa TOP10 kasumitabelit juhib Baltic Workboats, kasum oli neil 2,8 miljonit eurot. Teisel kohal on Kuressaare Soojus 2,6 miljoni euro suuruse kasumiga ja kolmandal kohal Holostovi Kinnisvarahaldus 2,1 miljoni euro suuruse kasumiga. Neljandale kohal on ca 2 miljoni euro suuruse kasumiga Saaremaa Laevakompanii, viiendal kohal 1,79 miljoni euroga Kuressaare Veevärk ja kuuendal kohal 1,75 miljoni euroga Luksusjaht.

Seitsmes koht on tabelis Eesti Metsniku päralt, kasum oli neil 1,6 miljonit, kaheksandal kohal Saaremaa Lihatööstus 1,09 miljoni euroga, üheksas Vettel 1,05 miljoni euroga ja kümnes Kamm Ettevõtmiste OÜ enam kui 809 000 euro suuruse kasumiga.

Müügitulu TOP10 esikoht kuulub aga Saaremaa Tarbijate Ühistule, kelle müügitulu oli mullu ligi 39 miljonit eurot. Teisel kohal on tabelis Väinamere Liinid ligi 27 miljoni euroga, kolmandal Baltic Workboats 24 miljoni euroga, neljandal Saaremaa Laevakompanii 23 miljoni ja viiendal kohal Saaremaa Lihatööstus 19 miljoni euro suuruse müügituluga. Kuuendale kohale on jõudnud 18,9 miljoni euro suuruse müügituluga Saaremaa Piimatööstus, 7. on Vettel (18 mln), 8. Merinvest (15 mln), 9. Ouman Estonia 13,7 mln) ja 10. EBC Ehitus (13,6 mln).