Muhus on vajadus tapamaja järele väga suur

Sellest andis tunnistust eile Liival toimunud kohtumine, kuhu olid oodatud kohalikud loomakasvatajad ja teema vastu huvi tundjad. Kuigi arvati, et kohale tuleb ehk inimest 10–15, oli huvilisi koguni üle 40.

Keskkonnaameti Lääne regiooni projektikoordinaator Annely Esko märkis, et kohtumisel võttis sõna ka Eesti lambakasvatajate ühistu juhatuse liige, liikuva tapamaja asjatundja Rainis Ruusamäe, kelle käsutuses mainitud tapamaja Lõuna-Eestis ka parasjagu on.

Ruusamäe suhtumine liikuvasse tapamajja oli üsnagi skeptiline. “Ta ütles, et Lõuna-Eestis ei ole see hästi käima läinud ja põhiline põhjus on see, et tapamaja ringiliigutamine on kulukas,” rääkis Esko. Seega pole tapamaja praegu isegi maanteeametis registreeritud, sellega sõitmiseks tuleb võtta eriluba.

Veterinaarameti nõuded takistavad aga näiteks sellega mõne taluniku juurde sõitmist, kuna seal ei pruugi olla võimalust võtta hea kvaliteediga joogivett jne.

“Tema arvamine oli, et see toimiks, kui see on ühes kohas paigal, kus selle saab ühendada vee ja kanalisatsiooniga, mis vastab nõuetele. Või siis on ühes piirkonnas erinevad ühenduspunktid – siis tapamaja küll liigutatakse, aga mitte suvalistesse, vaid kindlatesse kohtadesse,” ütles Esko. See oleks Esko sõnul võimalik lahendus ka Muhus ja vajadusel ka Saaremaal.

Huvi kohtumise vastu oli ääretult suur, tunnistas ürituse korraldaja – Liivale tuldi kohale isegi Abrukalt. “Seega on probleem ilmselgelt olemas,” märkis ta. Põhiline mure on seejuures kohalikel lamba- ja veisekasvatajatel.

Eile jäi Esko sõnul jutt selline, et nüüd uuritakse tehnilisi tingimusi ja nõudeid, kuidas saaks Muhusse oma tapamaja rajada. Tulemas on kindlasti ka järgmine kohtumine, eeldatavalt uue aasta algul.

“Viime end vahepeal rohkem kurssi, kas on mõistlikum tegeleda edasi liikuvtapamajaga või siis ikkagi ehitada Muhusse statsionaarne tapamaja,” tähendas Annely Esko. “See on igatahes selgesti näha, et meie piirkonnas on hädasti oma tapamaja vaja.”